مقتل 3 أوكرانيين في قصف روسي.. وكوريا الشمالية تنتقد تعهد واشنطن إرسال دبابات لأوكرانيا

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران على الأقل بعد أن قصفت القوات الروسية حيا سكنيا في مدينة كوستيانتينيفكا بشرق أوكرانيا، وذلك حسبما قال حاكم المنطقة يوم السبت.

وكتب الحاكم بافلو كيريلينكو على تطبيق المراسلة تيليغرام أن أضرارا لحقت بأربعة مبان سكنية وفندق وأن رجال الإنقاذ ومسؤولي الشرطة في الموقع "ليوثقوا بعناية جريمة أخرى ارتكبها المحتلون الروس".

من ناحية أخرى قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في مقابلة أجرتها معه رويترز إن روسيا تنتهك "المبادئ الأساسية لحماية الأطفال" في زمن الحرب بمنح أطفال أوكرانيين جوازات سفر روسية وعرضهم للتبني.

وفي تصريحات أدلى بها في مكتب المفوضية في كييف عقب جولة استمرت ستة أيام في أوكرانيا، قال غراندي إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب من وكالته "بذل المزيد من الجهد" لمساعدة الأطفال الذين يتعرضون لذلك في المناطق الواقعة تحت الاحتلال.

آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا في شهره الثاني عشر: