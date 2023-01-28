إسبانيا: الشرطة تضبط كوكايين بقيمة 114 مليون دولار قبالة جزير الكناري في مداهمة سفينة تنقل الماشية

قالت الشرطة الإسبانية في بيان يوم السبت إنها صادرت 4.5 طن من الكوكايين، وهي كمية تقدر قيمتها بنحو 105 ملايين يورو (114 مليون دولار)، بعد مداهمة سفينة لنقل الماشية قبالة جزر الكناري الأسبوع الماضي.

وتوقفت السفينة في موانئ في نحو 12 دولة قبل مداهمتها يوم الثلاثاء الماضي، وقالت الشرطة إن مهربي المخدرات بدأوا في استخدام سفن الماشية لأن تتبع المهربات غير المشروعة بها يكون أصعب على الشرطة.

وقال بيان الشرطة الإسبانية "التنظيمات الدولية تعيد تحديث نفسها لنقل المخدرات من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا، باستغلال الماشية لجعل السيطرة عليها وتحديد مكانها أصعب".

🚩Intervenido en Canarias un carguero con 4.500 kilos de cocaína procedente de #Colombia



🚩Operación conjunta con la Agencia Tributaria



🚩 El ‘Orión V’ ha sido interceptado por parte del buque ‘Fulmar’ de Vigilancia Aduanera



🚩Detenidos los 28 tripulantes del carguero pic.twitter.com/C5iTTlCNyN — Policía Nacional (@policia) January 28, 2023

وألقت الشرطة القبض على 28 من أفراد طاقم السفينة أوريون 5 التي ترفع علم توغو، والتي تم تتبعها من كولومبيا في عملية للسلطات الإسبانية وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية وشرطة توغو.

وأفرغت الشرطة عشرات الصناديق التي تحتوي على الكوكايين على جانب الميناء في لاس بالماس بجزيرة غران كناريا.