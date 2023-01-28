English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

العالم

فيديو: لحظة قيام فتى فلسطيني بفتح النار على مستوطنين مسلحين في بلدة سلوان بالقدس

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
رجلا أمن من القوات الخاصة الإسرائيلية في مكان الحادث ببلدة سلوان المحاذية للمسجد الأقصى
رجلا أمن من القوات الخاصة الإسرائيلية في مكان الحادث ببلدة سلوان المحاذية للمسجد الأقصى   -   حقوق النشر  AFP

أصيب إسرائيليان بجروح صباح السبت في إطلاق نار في القدس الشرقية نفذه فتى فلسطيني في الثالثة عشرة من عمره أصيب بدوره برصاص الشرطة، غداة اعتداء قرب كنيس أوقع سبعة قتلى وقُتل منفذه، ما يفاقم المخاوف من حدوث تصعيد رغم الدعوات الدولية للتهدئة.

وذكرت الشرطة بأن الهجوم الأخير وقع صباح السبت في حي سلوان المتاخم للمدينة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.

وأصيب رجل يبلغ من العمر 47 عاما وابنه البالغ 23 سنة بجروح ناجمة عن إطلاق النار ونُقلا إلى المستشفى، وفق ما ذكرت الشرطة ومسعفون.