فيديو: مستوطنون يضرمون النار في منزل فلسطيني ويحطمون أكثر من مئة سيارة ومحل تجاري بالضفة الغربية

أضرم مستوطنون النار الليلة الماضية في أحد المنازل بقرية ترمسعيا شمال شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وقال عوض أبو سمرة لـلوكالة وفا الفلسطينية الرسمية، بأن عددا من المستوطنين تحت حماية الجيش الإسرائيلي أغلقوا شارع السهل بالقرية وأحرقوا سيارة، وامتد الحريق منها إلى المنزل المجاور الذي يعود للمواطن عودة شحادة جبارة، كما قام المستوطنون بتكسير سيارة أخرى.

وفي سياق متصل قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، اليوم الأحد، إن مستوطنين ارتكبوا الليلة الماضية، 144 اعتداء جنوب نابلس بحسب ما ذكرته وكالة وفا الرسمية.

وأوضح دغلس أن المستوطنين حطموا 120 مركبة من خلال رشقها بالحجارة على الطرقات جنوب نابلس، كما احرقوا ست مركبات بشكل كامل في بلدة مجدل بني فاضل، واعتدوا على 22 محلا تجاريا في حوارة شمال الصفة الغربية.