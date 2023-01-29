تعيين جاسم البديوي سفير الكويت في واشنطن أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي

أعلن مجلس التعاون الخليجي يوم الأحد تعيين جاسم البديوي سفير الكويت في واشنطن أمينا عاما جديدا لمجلس التعاون الخليجي، اعتبارا من أول فبراير شباط المقبل، خلفا للأمين العام الحالي الكويتي نايف الحجرف الذي تنتهي فترته في 31 يناير كانون الثاني.

وقال مجلس التعاون الخليجي في بيان على موقعه الالكتروني إن الحجرف رحب "بالأمين العام المعين لمجلس التعاون، مهنئا إياه بتولي مهام الأمين العام لمجلس التعاون اعتبارا من الأول من فبراير 2023، متمنيا له التوفيق والنجاح".

وفي ديسمبر كانون الأول وافق زعماء دول مجلس التعاون في اجتماعهم بالرياض على رغبة الكويت بالاحتفاظ بمنصب الأمين العام للمجلس لفترة ثانية، اعتبارا من انتهاء الفترة الحالية للأمين العام الدكتور نايف الحجرف.

والبديوي المولود في 22 فبراير شباط 1968 حاصل على دبلوم الدراسات الدبلوماسية من جامعة أوكسفورد البريطانية وبكالوريوس إعلام من جامعة يوتاه الأمريكية في 1991.

وقبل أن يتم تعيينه سفيرا للكويت في العاصمة الأمريكية في أغسطس آب الماضي تولى عدة مناصب منها رئيس بعثة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2017 إلى 2022، ورئيس بعثة الكويت لدى حلف شمال الأطلسي من 2016 إلى 2022.

والأمين العام لمجلس التعاون هو أعلى شخصية في الأمانة العامة ويتم تعيينه من المجلس الأعلى الذي يضم زعماء دول مجلس التعاون، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتشمل اختصاصات الأمانة العامة إعداد الدراسات لتعزيز التعاون والتكامل في العمل الخليجي المشترك وإعداد تقارير دورية عن أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات والتحضير للاجتماعات وإعداد جداول أعمال الاجتماعات ومشروعات القرارات وغير ذلك من المهام.