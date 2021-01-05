شاهد: صورة تذكارية لقادة مجلس التعاون الخليجي

التقطت الكاميرات صورة تذكارية جمعت قادة مجلس التعاون الخليجي خارج مقر القمة في المملكة العربية السعودية. وأعلن ولي العهد المضيف الأمير محمد بن سلمان في وقت لاحق أن دول الخليج وقعت اتفاقا بشأن "التضامن والاستقرار" الإقليمي في إطار الخطوات المتخذة لحل الحظر المفروض على قطر منذ ثلاث سنوات.

وكان بن سلمان ألقى قبل ذلك مباشرة كلمة قال فيها إن جهود الكويت والولايات المتحدة أدت "بتعاون الجميع، للوصول إلى اتفاق بيان العلا الذي سيتم توقيعه في هذه القمة المباركة، والذي جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا، بما يخدم آمالها وتطلعاتها".

وقال ولي العهد السعودي "نحن اليوم أحوج ما نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا خاصة التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ البالستية ومشاريعه التخريبية الهدامة".

وسبق القمة الإعلان عن إعادة فتح الأجواء والحدود السعودية أمام قطر، مما اعتبر مؤشرا على مصالحة وشيكة في الخليج بعد أزمة استمرت أكثر من ثلاث سنوات.

وكانت ثلاث دول خليجية هي السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر أعلنت في يونيو-حزيران للعام 2017 قطع العلاقات مع قطر، متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.