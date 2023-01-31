تبون إلى موسكو في أيار-مايو

اتّفق الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبّون والروسي فلاديمير بوتين خلال محادثات هاتفية الثلاثاء على جدولة زيارة دولة لتبّون إلى روسيا في "شهر أيار/مايو المقبل"، وفق بيان للرئاسة الجزائرية.

وجاء في البيان أن الرئيسين تناولا العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، ولا سيّما آفاق التعاون في مجال الطاقة.

كذلك، تطرّقا إلى "اجتماع مرتقب للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية-الروسية"، سيعقد خلال الزيارة التي سيجريها الرئيس الجزائري في أيار/مايو، وفق البيان الذي لم يشر إلى الموعد المحدّد للزيارة.

وتقيم الجزائر وموسكو علاقات وثيقة منذ زمن بعيد. وفي العام 2021 بلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين ثلاثة مليارات دولار، على الرغم من جائحة كوفيد.

وينسحب التقارب بين البلدين على التعاون العسكري، إذ تعد موسكو أحد أبرز مورّدي الأسلحة إلى الجزائر، أكبر دول إفريقيا من حيث المساحة.

والجزائر هي أكبر دول المغرب العربي من حيث التعداد السكاني (44 مليون نسمة)، وهي منخرطة في نزاع سياسي مع المملكة المغربية المجاورة. والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقطوعة منذ نحو سنتين.

وفي أيار/مايو أيضا يجري تبّون زيارة دولة إلى فرنسا، لكن الرئاسة الجزائرية لم تحدد أيا من البلدين سيزوره تبّون في المقام الأول.