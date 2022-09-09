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الجزائر

الرئيس الجزائري تبون يجري تعديلا وزاريا جزئيا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.   -   حقوق النشر  أ ب

عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس وزيرا جديدا للداخلية في إطار تعديل وزاري محدود. وعُيّن ابراهيم مراد الذي شغل منصب وسيط الجمهورية وزيرا للداخلية مكان كمال بلجود الذي أصبح وزيرا للنقل، حسبما جاء في بيان للرئاسة. واحتفظ وزراء الخارجية والعدل والطاقة والمال بحقائبهم.

وفي إطار هذا التعديل تم استبدال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد الذي شغل هذا المنصب منذ كانون الثاني/يناير 2020، وقد خلفه في الوزارة عبد الحق سايحي.

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كما انضم وجه جديد إلى الحكومة هو لخضر رخروخ الذي أصبح وزيرا للأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية.

المصادر الإضافية • أ ف ب