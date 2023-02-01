English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

رياضة

فرنسا.. انتقال زياش الى سان جرمان يصطدم برفض العقد من قبل رابطة المحترفين

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا ترفض الاستئناف المقدّم من باريس سان جرمان بشأن ضمه الدولي المغربي حكيم زياش على سبيل الإعارة من تشلسي الإنكليزي، 1 فبراير 2023.
رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا ترفض الاستئناف المقدّم من باريس سان جرمان بشأن ضمه الدولي المغربي حكيم زياش على سبيل الإعارة من تشلسي الإنكليزي، 1 فبراير 2023.   -   حقوق النشر  Natacha Pisarenko/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

قررت رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا رفض الاستئناف المقدّم من باريس سان جرمان بشأن ضمه الدولي المغربي حكيم زياش على سبيل الإعارة من تشلسي الإنكليزي، وذلك وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطلع على الملف.

وقدّم سان جرمان الاربعاء استئنافه أمام الرابطة للمصادقة على وصول زياش، بعد تعثر انتقاله من تشلسي على سبيل الإعارة مساء الثلاثاء في الدقائق الاخيرة من سوق الانتقالات الشتوية بسبب التأخر في تقديم الوثائق الإدارية الصحيحة.

ورغم اتفاق الناديين على تفاصيل انتقال اللاعب الذي ساهم بشكل أساسي نهاية العام الماضي في جعل المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصل الى نصف نهائي كأس العالم، وصلت الصفقة الى حائط مسدود بسبب تفصيل إداري.

وتواجد اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً في باريس الثلاثاء واجتاز الفحص الطبي بعدما وافق تشلسي على إعارته لسان جرمان حتى نهاية الموسم ومن دون خيار التعاقد معه نهائياً، ما كان سيمنح نادي العاصمة الفرنسية دفعاً هاماً لما تبقى من الموسم.

لكن كل شيء انهار في الدقائق الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية التي أقفلت ليل الثلاثاء.

وبحسب مصدرين مطلعين على الملف، ارتكب تشلسي عدة أخطاء في إرسال الوثائق الإدارية اللازمة للموافقة على عقد الجناح الدولي.

ووصلت المستندات الصحيحة في وقت متأخر بعد إقفال باب الانتقالات، ما جعل انتقال المغربي الى "بارك دي برانس" مهدداً ومن ثم مرفوضاً بعد قرار الرابطة برفض الاستئناف المقدم من نادي العاصمة.

وأعطت رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا الأندية حتى منتصف ليل الثلاثاء لتسجيل الانتقالات في البرنامج المخصص للانتقالات الدولية (فيفا تي أم أس).

هذه الهفوة الإدارية تركت سان جرمان من دون أي تعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية وذلك قبل أسبوعين من مواجهته بايرن ميونيخ الألماني في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصادر الإضافية • أ ف ب