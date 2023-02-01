جمعية فرنسية توزع الحطب على عائلات تعاني من أجل توفير مصادر للتدفئة

تقوم جمعية خيرية فرنسية بتوزيع الحطب المجاني على عدد من العائلات التي تعاني من اجل توفير مصادر للتدفئة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة هذا الشتاء بسبب الحرب في أوكرانيا.

ووفقا لجمعية ريستو دو كير، هناك 40 عائلة تنتظر الحطب لتدفئة منازلهم على قائمة الانتظار.

ويقول باسكال مافر، الرئيس التنفيذي للجمعية: " هناك العديد من العائلات الذين يحرقون أثاثهم للحصول على الدفء هناك زوجان قاموا بتفكيك الباب الخشبي لمنزلهم وحرقه."

تتناوب فرق من الجمعية، ومجموعها 24 موظفًا لتقطيع الأخشاب وتحميلها للمحتاجين.

وتقول باتريشيا غيلاس، والبالغة 57 عامًا، وتعيش بمفردها في أليير:"تجاوزت فواتير الكهرباء لشهر ديسمبر 300 يورو، دون مساعدة الجمعية لن أتمكن من شراء الحطب".