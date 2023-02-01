شاهد: روسيا تدشن تمثالاً جديداً لستالين عشية معركة ذكرى معركة ستالينغراد

دشنت مدينة فولغوغراد (ستالينغراد سابقًا) الاربعاء بحسب وكالة انباء ريا نوفوستي تمثالاً نصفياً لستالين عشية الذكرى الثمانين للنصر السوفياتي على النازيين في ستالينغراد التي سيشارك فيها فلاديمير بوتين.

النصب التذكارية التي تمجد ستالين نادرة، وهو يجسد الانتصار السوفياتي على النازيين ونظام الرعب الذي أودى بحياة الملايين.

وفقاً لمشاهد بثتها ريا نوفوستي دشن نواب محليون وممثلون عن مدينة فولغوغراد هذا التمثال النصفي لستالين إلى جانب غورغي جوكوف والكسندر فاسيليفسكي القائدين العسكريين المشهورين لدورهما في معركة ستالينغراد.

تحت سماء ملبدة بالغيوم وامام عشرات الفضوليين وضع جنود الورود امام التماثيل النصفية البرونزية.

وقال الفنان سيرغي شتشرباكوف الذي كلف صنع التماثيل لقناة "V1.ru" المحلية ان "كل شيء تم بسرعة وكان يفترض تسليم الطلب في فترة زمنية قصيرة".