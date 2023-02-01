الكرملين: تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى لن يقف في وجه روسيا

الكرملين: تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى لن يقف في وجه روسيامحادثة
قال الكرملين الأربعاء إن تسليم الولايات المتحدة صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا "لن يغير مسار الأحداث"، وإن روسيا ستواصل هجومها مهما كلف الأمر.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين: "إن تزويد أوكرانيا بصواريخ يصل مداها إلى 150 كيلومترا سيؤدي إلى "تصعيد التوتر، زيادة مستوى التصعيد. نرى أن هذا سيتطلب منا بذل مجهود إضافي، لكنه لن يغير مجرى الأحداث. العملية العسكرية ستستمر".
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال أمس الثلاثاء إنه سيناقش احتياجات أوكرانيا من الأسلحة مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي. وتطلب أوكرانيا منذ شهور تزويدها بمئات الدبابات الثقيلة الحديثة والصواريخ التي يتجاوز مداها 100 كيلومتر وطائرات لتتمكن من شن هجمات مضادة واستعادة الأراضي الأوكرانية التي احتلتها روسيا.
وفيما يلي آخر التطورات لهذا الملف:
صواريخ بعيدة المدى وطائرات لأوكرانيا
قال أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء، إن المحادثات جارية حول تقديم صواريخ بعيدة المدى وطائرات هجومية من الشركاء الأجانب للمساعدة في صد القوات الروسية.
وكتب المستشار السياسي ميخايلو بودولياك عبر تويتر: "تتطلب كل مرحلة من الحرب أسلحة معينة. تتطلب تعبئة جنود الاحتياط الروس في الأراضي المحتلة أمورا بعينها من (أوكرانيا) والشركاء".
وأضاف: "ثمة ترتيبات خاصة بالدبابات (لوجستيات وتدريب وإمداد)، وثمة محادثات حول تقديم صواريخ بعيدة المدى وطائرات هجومية".