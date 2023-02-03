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السودان

مقتل 27 في أعمال عنف جنوب السودان قبل يوم من زيارة بابا الفاتيكان

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بقلم:  يورونيوز
جنوب السودان
جنوب السودان   -   حقوق النشر  رويرترز

قال مسؤول محلي لرويترز إن 27 شخصاً قتلوا في ولاية وسط الاستوائية بجنوب السودان يوم الخميس عندما اندلعت أعمال عنف بين رعاة ماشية وقرويين قبل يوم من زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للبلاد.

ومن المقرر أن يصل البابا إلى جنوب السودان يوم الجمعة قادماً من جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة، على أمل إنعاش عملية سلام تهدف إلى إنهاء عقد من الصراع الذي أودى بحياة مئات الآلاف.

وتدفق عشرات الآلاف من سكان  مدن جنوب السودان نحو العاصمة جوبا، مستخدمين حافلات صغيرة وسيارات نقل مكشوفة ودراجات وبعضهم سيراً على الأقدام، لاستقبال البابا فرنسيس الذي يصل الجمعة في أول زيارة له إلى بلادهم.

وتأتي زيارة البابا وسط انقسامات سياسية وقبلية حادة أعاقت تقدم الدولة الوليدة منذ انفصالها عن السودان في 2011، بعد حرب طاحنة استمرت 6 عقود قتل وشرد خلالها أكثر من 4 ملايين شخص.

المصادر الإضافية • رويترز