مجلس النواب الأمريكي يعتزم التصويت لإنهاء شرط تطعيم المسافرين الأجانب جوا ضد كورونا

قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي ستيف سكاليس إن المجلس يعتزم التصويت هذا الأسبوع على مشروع قانون من شأنه أن ينهي شرط تطعيم معظم المسافرين جوا من الأجانب ضد كوفيد-19.

وتخلت إدارة الرئيس جو بايدن في يونيو-حزيران عن شرطها بضرورة أن تأتي اختبارات كوفيد-19 للأشخاص الذين يصلون إلى البلاد جوا سلبية ولكنها لم ترفع شرط قيام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالتطعيم.

ويجب حاليا على الزائرين البالغين للولايات المتحدة من غير المواطنين أو المقيمين الدائمين إظهار دليل على تطعيمهم قبل الصعود للطائرة مع بعض الاستثناءات المحدودة.

وقالت رابطة السفر الأمريكية يوم الخميس إنها "تدعم منذ فترة طويلة إلغاء هذا الشرط ولا ترى أي سبب للانتظار حتى انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة في مايو - خاصة وأن الزوار المحتملين يخططون للسفر في فصلي الربيع والصيف".