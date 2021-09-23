الولايات المتّحدة تُجيز إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر للمسنّين والمعرّضين للخطر

أجازت الولايات المتّحدة الأربعاء إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر المضادّ لكوفيد-19 للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاماً فأكثر وأولئك "المعرّضين للخطر"، بحسب ما أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقالت الإدارة في بيان إنّه يمكن إعطاء هذه الجرعة المعزّزة للأشخاص الذين ينتمون لهاتين الفئتين بعد مرور ستّة أشهر على تلقّيهم الجرعة الثانية.

وأضافت أنّ أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً يمكن إعطاؤهم جرعة ثالثة من لقاح فايزر إذا كان هناك "خطر مرتفع" بأن يصابوا بأحد الأعراض الحادّة للمرض، أو إذا كان "تعرّضهم المتكرّر" للفيروس يجعلهم عرضة "لخطر مرتفع بحدوث مضاعفات خطيرة" متعلّقة بالمرض.

ونقل البيان عن جانيت وودكوك، رئيسة إدارة الغذاء والدواء بالإنابة، قولها إنّ هذه الفئة تشمل "العاملين في مجال الصحّة والمعلّمين وموظّفي المدارس والعاملين في المحلات التجارية وفي ملاجئ المشرّدين والسجون، وغيرهم".

وعلى الرّغم من أنّ هذه الفئة تبدو واسعة النطاق، فإنّ هذا القرار يمثّل انتكاسة لإدارة الرئيس جو بايدن التي أعلنت في منتصف آب/أغسطس أنّ السلطات الأمريكية ستسمح بإعطاء الجرعة المعزّزة لجميع البالغين.

وأثار تصريح الحكومة يومها انتقادات واسعة لأنّها بدت وكأنّها تستبق قرار الهيئات العلمية في البلاد ويربكها. لكنّ إدارة الغذاء والدواء ارتأت في النهاية اتّباع نصيحة لجنتها الاستشارية.

وكان قرار إدارة الغذاء والدواء متوقعًا بعد أن رفضت لجنة مستشاري الوكالة الأسبوع الماضي بأغلبية ساحقة خطة بايدن. وبدلاً من ذلك، أوصت اللجنة بالمعززات فقط لأولئك الأكثر عرضة للحالات الشديدة من كوفيد-19.

وهذه اللّجنة المكوّنة بشكل خاص من علماء أوبئة ومتخصّصين في الأمراض المُعدية، أعلنت الأسبوع الماضي أنّها تنصح بإعطاء الجرعة المعزّزة لفئات محدّدة من السكّان من بينهم خصوصاً كبار السنّ والعاملون الصحيّون.

بموجب ترخيص إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يحق للأمريكيين المُلقحين بجرعتين الحصول على جرعة ثالثة بعد ستة أشهر من تلقي حقنة فايزر الثانية. هذا يختلف عن اقتراح بايدن المعلن في أغسطس- آب، والذي دعا إلى جرعة معززة بعد ثمانية أشهر.

وبعد القرار، كتبت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي في تغريدة مساء الأربعاء "قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم هو خطوة كبيرة إلى الأمام في جهودنا لتوفير حماية إضافية للأمريكيين من كوفيد-19. لقد كنا نستعد لأسابيع لإعطاء جرعات معززة للأمريكيين المؤهلين ونحن مستعدون للقيام بذلك بعد التوصية النهائية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها".

وقبل دخول القرار حيز التطبيق، ستحدد اللجنة الفئات التي تعتبرها معرضة لخطر كبير بما يكفي لتلقي جرعة إضافية. تشير البيانات التي قدمتها شركة فايزر والحكومة الإسرائيلية إلى وجود حجة قوية للمُعززات لدى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر، ولكن هناك أدلة أقل على أن الجرعة الإضافية توفر فائدة كبيرة للشباب الذين يعانون من ظروف صحية أساسية.

كما سيقرر المسؤولون الصحيون في الولايات المتحدة في وقت لاحق بشأن التعزيزات للأشخاص الذين تلقوا لقاحات موديرنا أو جونسون آند جونسون. وأشاروا إلى أنهم لا يوصون بجرعة معززة من لقاح فايزر للأشخاص الذين حصلوا على نوع مختلف من اللقاحات في البداية.

تعارض منظمة الصحة العالمية وغيرها من المدافعين عن الصحة العالمية قيام الدول الغنية بتوزيع جرعة ثالثة من اللقاح في الوقت الذي لا تمتلك فيه البلدان الفقيرة كمية كافية من اللقاحات لتقديم الجرعات الأولى لسكانها.