ماذا نعرف عن المساعدات الإسرائيلية لسوريا بعد الزلزال؟

قالت شركة البث الإذاعي العمومي الإسرائيلي (كان) إن تل أبيب تلقت طلبا بتقديم مساعدات إلى سوريا التي ضرب شمالها الغربي زلزال، وتتمثل المساعدات في أغطية وخيام وأدوية.

من جهتها قالت صحيفة "تايمز أو إسرائيل" نقلا عن قناة 13 التلفزيونية، ودون أن يتم ذكر مصدر محدد، إن روسيا هي التي تقدمت إلى إسرائيل بطلب مساعدة سوريا، حيث تحظى روسيا بحضور عسكري واسع في هذا البلد.

وبحسب الصحيفة ذاتها، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين قال قبل ذلك، إن إسرائيل تلقت طلبات عبر قنوات دبلوماسية بمساعدة سوريا، وإن المساعدة سيتم توفيرها هناك، بناء على قرار اتخذ خلال اجتماع أعضاء للحكومة اإسرائيلية ومسؤولين أمنيين.

وقال نتانياهو أمام نواب حزبه "الليكود" إنّ إسرائيل "تلقّت طلباً عبر مصدر دبلوماسي لتقديم مساعدة إنسانية لسوريا ووافقتُ على ذلك". وأضاف أنه سيتم إرسال المساعدة قريباً.

ورفض مكتبه الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن "المصدر الدبلوماسي".

ولا تعترف سوريا بوجود إسرائيل، وخاض البلدان حروبا عدة منذ قيام الدولة العبرية العام 1948.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية نقلا عن مسؤول حكومي، إن إسرائيل ستنظر في إمكانية قبول جرحى سوريين لعلاجهم، إذا تلقت طلبا في هذا الخصوص، رغم أن البلدين هما في حالة حرب.

وغادر فريق من عمّال الإغاثة الاسرائيليين المتخصّصين إلى تركيا الاثنين، سيتبعه فريق آخر لنقل مساعدات إنسانية الثلاثاء، وفقاً لوزارة الخارجية الإسرائيلية.