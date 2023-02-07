زلزال تركيا وسوريا: العثور على اللاعب الدولي الغاني السابق كريستيان أتسو حياً تحت الأنقاض

يتواجد الدولي الغاني كريستيان أتسو تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال وسوريا، وفق ما أعلن نائب رئيس نادي هطاي سبور التركي الذي يحترف فيه لاعب نيوكاسل الإنكليزي السابق.

وانضم لاعب الجناح (31 عامًا) في أيلول/سبتمبر الماضي قادماً من الرائد السعودي إلى هطاي سبور الذي يشغل فيه تانر صفوت منصب المدير الرياضي.

وقال نائب الرئيس مصطفى عزت لقناة بلاي سبور التركية على يوتيوب "تانر صفوت وكريستيان أتسو لا يزالان تحت الانقاض". وتابع "يحاولان الهرب".

من جهته قال الاتحاد الغاني لكرة القدم عبر حسابه على تويتر "نصلي من أجل لاعب غانا الدولي كريستيان أتسو وضحايا الزلزال في تركيا وسوريا. نواصل جهودنا للتواصل مع مسؤولي هطاي سبور والاتحاد التركي لكرة القدم نظرًا لصعوبة الوضع". وتابع "أفكارنا وصلواتنا مع كريستيان أتسو وإخواننا وأخواتنا في تركيا وسوريا. نبقى آملين بأخبار إيجابية".

الاتحاد الغاني لكرة القدم كتب على تويتر أنه يصلي لكريستيان أتسو، وعبر عن تعاطفه مع ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

أمضى أتسو خمسة مواسم في نيوكاسل بين 2016 و2021 قبل ان ينتقل الى نادي الرائد السعودي.

وسجل أتسو الأحد، قبل ساعات فقط من الزلزال، هدف الفوز لفريقه في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة ثابتة ضد نادي قاسم باشا (1-0) ضمن منافسات الدوري التركي.

خاض آخر مبارياته الدولية في أيلول/سبتمبر 2019، علمًا أنه شارك في مونديال 2014 في البرازيل ولكنه غاب عن نهائيات قطر 2022.