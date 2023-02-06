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تركيا

شاهد: لحظات انهيار مبنيين جراء الزلزال الذي ضرب تركيا

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بقلم:  يورونيوز
عمال الإنقاذ في ملاطية، تركيا
عمال الإنقاذ في ملاطية، تركيا   -   حقوق النشر  Ismail Coskun/IHA via AP

أظهرت لقطات حية من مدينة ملطية أشخاص وهم يركضون للاحتماء بعيداً عن مبنى شاهق قبل إنهياره جرّاء الزلزال القوي الذي ضرب تركيا وأجزاء من سوريا الاثنين.

 وتم توثيق لحظة انهيار مبنى آخر في مدينة ديار بكر، بينما كان رجال الإنقاذ في مكان قريب يبحثون عن ناجين، بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة بمقياس ريختر.

ودمر الزلزال مئات المباني وقتل أكثر من 2300 شخص حتى الآن في كل من تركيا وسوريا.

ويعتقد أن المئات لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع قيام عمال الإنقاذ بتفتيش أكوام الحطام في المدن والبلدات في جميع أنحاء المنطقة.