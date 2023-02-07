مواطن مغربي يضرم النار في نفسه قبالة قنصلية الرباط في مدريد

أضرم مواطن مغربي النار في جسده الثلاثاء قبالة مقر قنصلية الرباط في العاصمة الإسبانية مدريد، وفق ما أفادت مصادر أمنية ودبلوماسية لوكالة فرانس برس.

وقال مصدر أمني إن الشخص المذكور "أضرم النار في جسده قبالة القنصلية المغربية"، موضحا أنه "يحمل الجنسية المغربية".

وأضاف متحدث باسم قسم الطوارئ أن الرجل الأربعيني أصيب "بحروق بليغة"، وهو يوجد قيد العناية الطبية بمستشفى لاباز في مدريد.

ولم يفتح أي تحقيق في الحادث على اعتبار أن الضحية هو الذي أضرم النار في جسده، وفق ما أوضح المصدر الأمني، مشيرا إلى أن الشرطة حاولت مع ذلك التواصل مع أقاربه.

من جهتها، قالت سفارة المغرب في العاصمة الإسبانية لوكالة فرانس برس إن "الرجل مغربي، في الأربعينات من عمره، مسجل على سجلات القنصلية".

وأضافت أنه "لم يدخل مقر القنصلية، وإنما تقدم قبالتها وأضرم النار في جسده بسرعة".

وتابعت السفارة "هرع لإغاثته أشخاصٌ كانوا داخل القنصلية وآخرون خارجها، قبل أن تصل سيارة الإسعاف"، مؤكدة أن "ليس لديها أي فكرة عن الأسباب التي دفعته لذلك".

وروى شاهد عيان يدعى رشيد للتلفزيون العام الإسباني "رأيته يركض وكان هناك أشخاص وراءه يحاولون نزع الثياب عنه"، مضيفا أنه رأى أيضا شخصا يركض وراءه حاملا قنينة إطفاء لإغاثته.

وتابع "أظن أنه سكب البنزين على جسده نظرا للهب المشتعل في رأسه".