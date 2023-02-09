شاهد: أربعة قتلى على الأقلّ في زلزال ضرب بابوا الإندونيسية

قُتل الخميس أربعة أشخاص على الأقلّ بعدما ضرب زلزال عاصمة مقاطعة بابوا الإندونيسية، مما أدّى إلى انهيار مقهى على شاطئ البحر. وشعر السكان بالهزة التي بلغت قوتها 5.1 درجة عند قرابة الساعة 13:28 بالتوقيت المحلي (06:28 بتوقيت غرينتش)، وحُدّد مركزالزلزال في جنوب العاصمة جايابورا على عمق 22 كيلومترًا، حسبما أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

وقال رئيس وكالة إدارة الكوارث في جايابورا أسيب خالد "انهار مقهى وقضى أربعة أشخاص.. سقطوا في البحر" وفرّ سكان جايابورا من المنازل والمتاجر بعد الهزّة. وقالت بوتري كوريتا التي تبلغ من العمر 30 عاما، والتي فرّت من مطعم آخر عند وقوع الزلزال "كنت أتناول الطعام حين بدأ كلّ شيء يهتزّ فجأة وزادت الهزّة قوة".

وأوضح مسؤولون أنه تم العثور على جثث الضحايا الأربعة في المقهى في جايابورا، وأن الغواصين يبحثون في مكان قريب عن ناجين محتملين. وأضافوا أن المنازل والمباني والمنشآت الطبية تضررت أيضا، وتم إجلاء بعض المرضى من مستشفى المدينة إلى الساحة المجاورة.

كثيرا ما تتعرض إندونيسيا للزلازل والانفجارات البركانية بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس من الصدوع الزلزالية حول حوض المحيط الهادئ حيث تصطدم الصفائح التكتونية.

قالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية يوم الخميس إنها سجلت منذ 2 يناير-كانون الثاني وحتى اليوم ما يقرب من 1079 زلزالا في جايابورا والمناطق المجاورة.