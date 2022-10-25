حريق على متن قارب في إندونيسيا يودي بحياة 14 شخصاً

قال مسؤول في النقل إن 14 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بعد أن اشتعلت النيران في قارب يقل المئات في شرق إندونيسيا يوم الإثنين.

واشتعلت النيران في مركب "كي إم إكسبرس 77" قبالة ساحل جزيرة تيمور في مقاطعة نوسا تينغارا الشرقية، ما دفع الركاب اليائسين للقفز من فوق القارب.

وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ المحلية، بوتو سودايانا، إن عدد القتلى بلغ 14 وأضاف أن 226 شخصاً نجوا من الحادثة.

واندلعت النيران أعلى سطح القارب أثناء إبحاره من عاصمة المقاطعة كوبانغ إلى بلدة كالاباهي في جزيرة ألور. وعلى الفور أرسلت السلطات ثلاثة قوارب إنقاذ وأبحر الصيادون المحليون في قواربهم الخاصة للمساعدة في جهود البحث.

وقال نوكا إن رجال الإنقاذ كافحوا للاقتراب من السفينة بسبب النيران القوية.

وقال إن بعض الناجين سيعالجون في المستشفى من الصدمة وسيتم نقل القتلى إلى مستشفى للشرطة في كوبانغ لتحديد هويتهم. وقد استخدم العديد ممن تم إنقاذهم سترات النجاة بعد اندلاع الحريق وسبح بعضهم مباشرة إلى الشاطئ.

وقال المسؤول إن القارب يتسع لـ 250 شخصاً.

الحوادث البحرية شائعة في أرخبيل جنوب شرق آسيا الذي يضم حوالي 17000 جزيرة، حيث غالباً ما تكون معايير السلامة متساهلة.

وفي عام 2018، غرق أكثر من 150 شخصًا عندما غرقت عبارة في واحدة من أعمق بحيرات العالم في جزيرة سومطرة.