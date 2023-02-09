شركة ميتا ترفع الحظر على حسابيْ الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب على فيسبوك وإنستغرام فهل يعود؟

رفعت شركة ميتا الخميس الحظر على حسابيْ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصتي فيسبةك وإنستغرام بعد غياب أكثر من عامين.

لكن الملياردير المثير للجدل والمرشح للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة في أمريكا لم يعدْ بعد إذ أنه لم ينشر حتى الساعة أي تعليق على المنصتين رغم رفع الحظر الصادر.

ويأتي القرار بعد أسابيع من إعلان شركة ميتا أنها ستعيد حسابي ترامب بعد منع استمر سنتين على خلفية تصريحات سبقت وتلت حادثة اقتحام الكابيتول في السادس من يناير 2021 وما صحبها من أعمال عنف.