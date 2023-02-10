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تركيا

حزب العمال الكردستاني يعلن تعليق عملياته مؤقتا في تركيا بعد الزلزال

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
مقاتلون من حزب العمال الكردستاني في شوارع سنجار بالعراق
مقاتلون من حزب العمال الكردستاني في شوارع سنجار بالعراق   -  حقوق النشر  Bram Janssen/AP

أعلن حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا تعليق "عملياته" مؤقتا في هذا البلد بعد الزلزال المدمر، والذي ذهب ضحيته أكثر من 21 ألف قتيل.

ونقلت وكالة فرات المقربة من حزب العمال الكردستاني عن المسؤول العسكري في الحزب جميل بايك قوله "أوقفوا العمليات في المدن التركية. قررنا عدم القيام بأي عمليات حتى تهاجمنا الدولة التركية". 

وجاء في البيان القول: "تسبب الزلزال بكارثة هائلة. الآلاف من أبناء شعبنا تحت الأنقاض. على الجميع حشد جميع إمكانياتهم". ويشن الحزب تمردا منذ عقود ضد الدولة التركية أودى بعشرات آلاف المدنيين وعناصر الأمن.

وفي كانون الأول/ديسمبر أدى انفجار قنبلة استهدف عربة مدرعة للشرطة في جنوب شرق تركيا إلى جرح تسعة أشخاص. بعد شهر قتل ستة أشخاص في تفجير في اسطنبول حملت أنقرة مسؤوليته إلى حزب العمال الكردستاني.

المصادر الإضافية • أ ف ب