زلزال تركيا وسوريا: 11200 قتيل وعشرات آلاف الجرحى وخوف من ارتفاع عدد الضحايا لوجود مئات تحت الركام

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أردوغان يقر بوجود مشكلات في جهود الإغاثة ويتعهد بتوفير مأوى للمتضررين

أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوجود مشكلات في استجابة حكومته في البداية لكارثة الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد، فيما تصاعد الغضب بين السكان المحليين بشأن ما يرون أنه بطء من جانب الحكومة في جهود الإنقاذ والإغاثة.

وقال أردوغان خلال زيارة لمنطقة الزلزال إن العمليات تمضي الآن بشكل طبيعي وتعهد بتوفير مأوى لكافة المتضررين، فيما ارتفع إجمالي العدد المؤكد للقتلى جراء الزلزال الذي وقع يوم الاثنين وتأثرت به مساحات شاسعة في جنوب تركيا وفي سوريا المجاورة إلى أكثر من 11 ألفا.

ومن المتوقع أن يرتفع العدد بعدما أصبحت مئات المباني المنهارة في الكثير من المدن مقابر لمن كانوا نائمين في المنازل عندما وقع الزلزال في وقت مبكر صباح الاثنين.

وفي مدينة أنطاكية التركية تم وضع عشرات الجثث في صفوف، مع تغطية بعضها بالبطانيات والشراشف ووضع البعض الآخر في أكياس الجثث، على الأرض أمام أحد المستشفيات.

وقال رجل لم يذكر اسمه "زوجتي لا تتحدث التركية، ولا أستطيع الرؤية جيدا... علينا كشف كل الوجوه. نحن بحاجة للمساعدة".

وأمضت عائلات في سوريا وجنوب تركيا ليلة ثانية في ظل أجواء من البرد القارس فيما حاول عمال الإنقاذ المنهكون انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.