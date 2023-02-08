زلزال تركيا وسوريا: 11200 قتيل وعشرات آلاف الجرحى وخوف من ارتفاع عدد الضحايا لوجود مئات تحت الركام

زلزال تركيا وسوريا: 11200 قتيل وعشرات آلاف الجرحى وخوف من ارتفاع عدد الضحايا لوجود مئات تحت الركاممحادثة
تجاوز عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب الإثنين جنوب تركيا وشمال سوريا 9500 قتيل وإصابة أكثر من 35 ألف شخص في الجانبين. وفيما تستمر عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض، تستمر قواف المساعدات الإنسانية من دول العالم، فيما وقت يشكو فيه السوريين في المناطق المنكوبة في شمال البلاد وهم يسابقون الزمن والبرد من شح الإمكانيات وغياب المساعدات الفورية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
الزلزال المدمر.. آخر التطورات لحظة بلحظة
تحديث مستمر لعدد ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا
- قتل أكثر من 9500 شخص في جنوب تركيا وشمالي سوريا المجاورة حيث ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7,8 درجة تلاه بعد ساعات قليلة زلزال آخر بلغت قوته 7,5 درجات وقد شعر بهما سكان غرينلاند والدنمارك.
- وفي تركيا، أسفر الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وجنوب شرقها الإثنين نحو 8574 قتيلًا و35 ألفًا و483 جريحًا على الأقل، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها إدارة الطوارئ والكوارث التركية ليل الاثنين الثلاثاء
تُعدّ هذه الهزّة الأشدّ في تركيا منذ زلزال 17 آب/أغسطس 1999 الذي تسبّب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.
وفي أنحاء سوريا، قتل 1280 شخص على الأقل في حصيلة جديدة غير نهائية وأصيب أكثر من 3500، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية وفرق إغاثة.
وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد القتلى إلى 1250 وإصابة 1449 آخرين في حصيلة غير نهائية في مناطق سيطرة الحكومة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس. كما أفادت منظمة الخوذ البيضاء العاملة في مناطق الشمال الخارجة عن سيطرة دمشق بمقتل 900 شخصًا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.
أردوغان يقر بوجود مشكلات في جهود الإغاثة ويتعهد بتوفير مأوى للمتضررين
أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوجود مشكلات في استجابة حكومته في البداية لكارثة الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد، فيما تصاعد الغضب بين السكان المحليين بشأن ما يرون أنه بطء من جانب الحكومة في جهود الإنقاذ والإغاثة.
وقال أردوغان خلال زيارة لمنطقة الزلزال إن العمليات تمضي الآن بشكل طبيعي وتعهد بتوفير مأوى لكافة المتضررين، فيما ارتفع إجمالي العدد المؤكد للقتلى جراء الزلزال الذي وقع يوم الاثنين وتأثرت به مساحات شاسعة في جنوب تركيا وفي سوريا المجاورة إلى أكثر من 11 ألفا.
ومن المتوقع أن يرتفع العدد بعدما أصبحت مئات المباني المنهارة في الكثير من المدن مقابر لمن كانوا نائمين في المنازل عندما وقع الزلزال في وقت مبكر صباح الاثنين.
وفي مدينة أنطاكية التركية تم وضع عشرات الجثث في صفوف، مع تغطية بعضها بالبطانيات والشراشف ووضع البعض الآخر في أكياس الجثث، على الأرض أمام أحد المستشفيات.
وأمضت عائلات في سوريا وجنوب تركيا ليلة ثانية في ظل أجواء من البرد القارس فيما حاول عمال الإنقاذ المنهكون انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.
سلطة الملاحة: السيطرة على حريق في ميناء إسكندرون التركي
أعلنت هيئة الملاحة البحرية التركية يوم الأربعاء السيطرة على حريق شب في حاويات بميناء إسكندرون جنوب البلاد بعد جهود إطفاء من البر والبحر والجو.
وجرى تعليق العمليات في الميناء لحين إشعار آخر بعد اندلاع حريق بسبب زلازل وهزات تابعة مدمرة ضربت المنطقة يوم الاثنين وتم تحويل سفن الشحن إلى موانئ أخرى.
وقالت الهيئة في تغريدة على تويتر "يجب توجيه السفن المنتظرة إلى منشآت أخرى نظرا لعدم إمكانية تقديم خدمات التعامل مع السفن".
وأفاد مصدر في الميناء بأن ألسنة اللهب لم تمتد إلى منطقة تخزين مواد قابلة للاشتعال وأن طبيعة الحريق الذي تسبب في سحابة ضخمة من الدخان الأسود فوق المدينة لا تزال غير واضحة.
وقال "نشتبه في أنها مادة خام بلاستيكية أو كيماوية لكن لا يمكننا التحديد بوضوح لأن الحاويات تدمرت تماما ومتناثرة".
مصدران: بي.بي أذربيجان تعلن حالة القوة القاهرة لشحنات النفط بميناء جيهان التركي
أعلن مصدران تجاريان يوم الأربعاء أن شركة بي.بي أذربيجان أعلنت حالة القوة القاهرة على تحميل الخام الأذري من ميناء جيهان التركي بعد الزلزال القوي وسلسلة الهزات التي وقعت في تركيا يوم الاثنين.
وأحجمت بي.بي أذربيجان، التي تشغل خط أنابيب باكو-تفليس-جيهان (بي.تي.سي)، عن التعليق على حالة القوة القاهرة.
وقال متحدث باسم الشركة إن خط الأنابيب يعمل لكن الخام الأذري لا يجري شحنه من محطة خط أنابيب (بي.تي.س) في جيهان
المفوضية الأوروبية تلقت طلب مساعدة من سوريا بعد الزلزال
تقدّمت سوريا بطلب مساعدة رسمي من الاتحاد الأوروبي بعد الزلزال العنيف الذي ضربها وتركيا، على ما أعلن الأربعاء المفوض الأوروبي يانيز ليناركيتش.
وقال ليناركيتش المسؤول عن إدارة الأزمات خلال مؤتمر صحافي إن المفوضية الأوروبية "تشجّع" الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لطلب سوريا للحصول على معدات طبية وأغذية، مع المراقبة للتأكد من أن أي مساعدات "لن يتم استخدامها لأغراض أخرى" من قبل حكومة دمشق الخاضعة للعقوبات.
وسارع الاتحاد الأوروبي إلى إرسال فرق إنقاذ إلى تركيا بعد الزلزال الهائل بقوة 7,8 درجة الذي ضرب البلاد الاثنين بالقرب من الحدود مع سوريا.
لكنه في بادئ الأمر قدم مساعدة صغيرة لسوريا من خلال برامج المساعدة الإنسانية القائمة بالأساس، بسبب العقوبات الأوروبية المفروضة منذ العام 2011 على حكومة الرئيس بشار الأسد على خلفية قمع المعارضة الذي تحول إلى حرب أهلية.
رغم ذلك، قالت بروكسل إن الباب مفتوح للحكومة السورية لطلب المساعدة جرّاء الزلزال.
وبعدما تقدّمت دمشق بطلبها عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، دعت المفوضية الأوروبية، وفق ليناركيتش، الدول الأوروبية إلى "الاستجابة ايجابًا لهذا الطلب".
ويشمل المساهمون في هذه الآلية الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ثماني دول مجاورة غير منتسبة للتكتّل منها النروج وتركيا.
وأشار ليناركيتش إلى أن سوريا طلبت "قائمة طويلة من الأغراض".
أردوغان يعلن ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 8574
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عدد قتلى الزلزال في بلاده ارتفع إلى 8574 قتيلا وأقر بوجود بعض المشاكل في الاستجابة المبدئية للكارثة لكنه ذكر أن العمليات عادت لطبيعتها.
وأضاف في تصريحات من إقليم كهرمان مرعش بالقرب من مركز الزلزال أنه كانت هناك بعض المشاكل في الطرق والمطارات لكن كل شيء سيصبح أفضل يوما بعد يوم
إحصائية جديدة رسمية حول ضحايا الزلزال في المناطق الخاضعة للنظام السوري
أعلن وزير الصحة الدكتور حسن الغباش ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1262 وفاة، و2285 إصابة، وذلك في حصيلة غير نهائية.
حكومة طالبان ترسل مساعدات إلى تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال
أعلنت وزارة الخارجية في حكومة طالبان بأفغانستان أن الحكومة سترسل مساعدات بقيمة 165 ألف دولار تقريبا إلى تركيا وسوريا للمساعدة في التعامل مع تبعات زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة وقع هذا الأسبوع.
وتعاني أفغانستان من أزمة اقتصادية وإنسانية حادة، وتتلقى واحدا من أكبر برامج المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة. واستولت طالبان على السلطة في عام 2021 مع انسحاب القوات الأجنبية، مما أدى إلى فرض عقوبات على القطاع المصرفي، ولم تعترف أي دولة رسميا بحكومتها.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء أنه "من منطلق التعاطف الإنساني والأخوة الإسلامية، تعلن الإمارة الإسلامية عن تقديم مساعدة مالية... 10 ملايين أفغانية (111024 دولارا) لضحايا زلزال تركيا وخمسة ملايين أفغانية (55512 دولارا) لضحايا زلزال سوريا".
الدفاع المدني: حصيلة قتلى الزلزال في شمال غرب سوريا تقفز لأكثر من 1280
أعلن منقذون في سوريا يوم الأربعاء أن 1280 على الأقل لقوا حتفهم جراء الزلزال في شمال غرب البلاد الخاضع لسيطرة قوات المعارضة.
وقال الدفاع المدني الذي يعرف باسم منظمة الخوذ البيضاء عبر تويتر إن عدد الضحايا ارتفع لأكثر من 1280 قتيلا و2600 مصاب.
وكتب أنه من المتوقع أن يرتفع العدد كثيرا بسبب وجود مئات الأسر أسفل الحطام، بعد مرور أكثر من 50 ساعة على وقوع الزلزال.