السلطة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية وفاة أسير في سجونها

حملت وزارة الخارجية الفلسطينية الجمعة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة أسير فلسطيني، بسبب "سياسة الإهمال الطبي التي تنهجها اسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين".

وطالبت الوزارة في بيان "بالتحقيق بجريمة استشهاد الأسير الفلسطيني أحمد بدر عبد الله أبو علي الذي يبلغ من العمر 48 عاما من مدينة يطـا جنوب الخليل" داعية "المحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الانسان، بتحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه ما يتعرض له أسرانا في سجون الاحتلال".

واتهمت الوزارة الفلسطينية إسرائيل "بانتهاج سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين، كجزء من انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".

وأكدت مصلحة السجون الإسرائيلية في بيان الجمعة وفاة الأسير موضحة: "عُثر على معتقل أمني دون نبض وفشلت محاولات إحيائه وأعلنت وفاته". وقضت محكمة إسرائيلية بسجن أبو علي الذي ينتمي إلى حركة فتح، مدة 12 عاما بعد إدانته بتهمة القيام بتجنيد فلسطيني، أصاب طالبا اسرائيليا بطعنات العام 2012 في بئر السبع.

أمضى أبو علي أكثر من عشر سنوات في السجن وكان يعاني من مرض القلب وأمراض أخرى بحسب مصادر فلسطينية. ويقبع 4700 أسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني: "إن عدد الأسرى الفلسطينيين المرضى 600 ممن شخصت حالاتهم الصحيّة، من بينهم 24 أسيرا يعانون من السرطان والأورام بدرجات مختلفة". واعتبرت حركة حماس "الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال جريمة صهيونية بشعة".