English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

تركيا

شاهد | صور جوية لصدع هائل خلّفه زلزال تركيا في حقل زيتون

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
قسم الزلزال حقل الزيتون إلى نصفين
قسم الزلزال حقل الزيتون إلى نصفين   -  حقوق النشر  IHA

أحدث الزلزال القوي اللذي ضرب تركيا منذ ستة أيام تصدعاً كبيراً في أحد بساتين الزيتون حيث شطره إلى قسمين، وبلغ عرض الشرخ الذي أحدثه الزلزال 200 متر.

كما أظهرت الصور والفيديوهات التي التقطتها طائرة مسيرة التغير الكبير للمناظر الطبيعية في مدينة ألتينوزو في مقاطعة هاتاي جنوب البلاد. ويبلغ عمق الوادي الذي نشأ حديثاً بسبب الزلزال 30 متراً وتبلغ مساحته نحو 35 فداناً (140 ألف متر مربع).

وتسبب الزلزال في أضرار بشرية ومادية كبيرة وأحدث تشققات في الطرقات وانهيارات في المباني والمرافق التي تأثرت بقوة الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر.