شاهد | صور جوية لصدع هائل خلّفه زلزال تركيا في حقل زيتون

أحدث الزلزال القوي اللذي ضرب تركيا منذ ستة أيام تصدعاً كبيراً في أحد بساتين الزيتون حيث شطره إلى قسمين، وبلغ عرض الشرخ الذي أحدثه الزلزال 200 متر.

كما أظهرت الصور والفيديوهات التي التقطتها طائرة مسيرة التغير الكبير للمناظر الطبيعية في مدينة ألتينوزو في مقاطعة هاتاي جنوب البلاد. ويبلغ عمق الوادي الذي نشأ حديثاً بسبب الزلزال 30 متراً وتبلغ مساحته نحو 35 فداناً (140 ألف متر مربع).

وتسبب الزلزال في أضرار بشرية ومادية كبيرة وأحدث تشققات في الطرقات وانهيارات في المباني والمرافق التي تأثرت بقوة الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر.