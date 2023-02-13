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ألمانيا

"اعتداء مثير للاشمئزاز" من مدير فرقة بالبه أوبرا هانوفر على ناقدة لم يعجبه مقالها

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
صحفي مصور أمام دار الأوبرا في هانوفر ألمانيا
صحفي مصور أمام دار الأوبرا في هانوفر ألمانيا   -  حقوق النشر  Julian Stratenschulte/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

اعتدى مدير فرقة الباليه في دار هانوفر للأوبرا على ناقدة في إحدى الصحف الألمانية الكبرى بواسطة براز الكلاب، وتسببَ بتلطيخ وجهها به، على ما أفادت الصحيفة والشرطة والدار الاثنين.

وأوضحت صحيفة "فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ" في مقال على موقعها الإلكتروني أن "حادثاً مثيراً للاشمئزاز وقع مساء السبت في دار هانوفر (شمال) للأوبرا، على هامش العرض الأول لباليه "الإيمان - الحب - الأمل" (Glaube - Liebe - Hoffnung).

وأضافت الصحيفة القول: "خلال وقت الاستراحة، عمد مدير فرقة الباليه في هانوفر ماركو غوكه إلى شن هجوم لفظي أولاً ثم جسدي، على ناقدة الرقص لدينا فيبكيه هوستر".

وتابعت الصحيفة القول: "في باحة دار الأوبرا، وقف غوكه الخمسيني أمام ناقدتنا (التي لم تكن تعرفه شخصياً من قبل)، وسألها عن سبب مجيئها لحضور العرض الأول".

وما لبث غوكه الذي بدا ممتعضاً من مقال نقدي سابق لها، أن هددها أولاً بمنعها من الدخول ، ثم حمّلها مسؤولية التسبب بإلغاء اشتراكات في هانوفر"، وفق الصحيفة نفسها.

ولم يتمالك غوكه نفسه "فأخرج كيساً ورقياً مليئاً ببراز الحيوانات ولطخ بمحتواه وجه ناقدتنا"، بحسب الصحيفة المعروفة بجديتها. وأكدت ناطقة باسم شرطة هانوفر لوكالة فرانس برس أن سيدة تبلغ 57 عاما تقدمت بشكوى "لأن أحداً لطّخ وجهها ببراز كلاب".

ورأت الصحيفة في هذا "التصرف المهين" محاولةً "لتخويف المشاهدة الحرة والنقدية للأعمال الفنية". أما أوبرا هانوفر فأعربت عبر موقعها على الإنترنت عن أسفها الشديد لما حصل، وتقدمت باعتذارها للصحفية، مشيرة إلى أنها "ستدرس الخطوات التي يمكن اللجوء إليها في قانون العمل في حق غوكه".

المصادر الإضافية • أ ف ب