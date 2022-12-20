ألمانيا تعيد قطع البينين الأثرية البرونزية إلى نيجيريا

في احتفال عودة "تاريخي" في العاصمة النيجيرية، أعادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ومسؤولون آخرون 22 قطعة برونزية مسروقة، خلال القرن التاسع عشر، من بنين إلى وطنها.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك خلال التسليم الرسمي يوم الثلاثاء في العاصمة النيجيرية أبوجا "اليوم، نحن هنا لإعادة جزر بنين البرونزية إلى حيث تنتمي، إلى شعب نيجيريا". وأضافت "نحن هنا لتصحيح الخطأ".

وصفت وزيرة الثقافة كلوديا روث، في أبوجا أيضًا، إعادة 22 قطعة برونزية ثمينة نهبها المستعمرون البريطانيون عام 1897 وبيعت للمتاحف في جميع أنحاء العالم بأنها "يوم تاريخي". وقالت "نريد إعادة ما لم يكن لنا قط".

الكنوز هي جزء صغير من 1130 قطعة أثرية مسروقة محفوظة في العديد من المتاحف في جميع أنحاء ألمانيا. القطع الأثرية المصنوعة من البرونز والعاج وغيرها من المواد الثمينة هي من بين أهم الأعمال الفنية التي تم إنشاؤها في القارة الأفريقية.

قال الحاج لاي محمد، وزير الإعلام والثقافة النيجيري، خلال كلمة ترحيب في حفل التسليم "قبل عشرين عامًا، وحتى قبل 10 أعوام، لم يكن أحد يتوقع عودة هذه القطع البرونزية إلى نيجيريا، لأن العقبات التي تحول دون تحقيق العودة إلى الوطن كانت تبدو مستعصية على الحل ولكن، اليوم، مع لفتة رائدة لأمة صديقة، ألمانيا ، تغيرت القصة."