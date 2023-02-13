تشيفس يهزم إيغلز ويتوّج بطلا لمسابقة "سوبر بول" في كرة القدم الأميركية

توج كانساس سيتي تشيفس بطلا لمسابقة "سوبر بول" في كرة القدم الأميركية بفوزه على فيلادلفيا ايغلز 38-35 في النهائي الذي أقيم في غليندل (ولاية أريزونا).

واللقب هوة الثالث لتشيفس بعد عامي 1970 و2020 علما بأنه خسر نهائي عام 2021 أيضا.

وتخطى باتريك ماهومز إصابة في الكاحل ليقود فريقه إلى التتويج وأختير أفضل لاعب في المباراة.

وخشي أنصار تشيفس من الأسوا عندما أصيب ماهومز قبل نهاية الشوط الاول بقليل لكنه تحامل على أوجاعه ليقلب تأخر فريقه بفارق 10 نقاط في نهاية الشوط الاول الى فوز بفارق 3 نقاط في نهاية المباراة.

لاعبو تشيفس عقب المباراة AP Photo

وقال ماهمومز بعد التتويج "قلت قبل المباراة بان لا شيء سيمنعني من الابتعاد عن الملعب. كنت مدركا بأنني لن أخرج من المباراة على الرغم من أن الإصابة في كاحله ازدادت سوءا خلال المباراة. سأهتم بهذا الأمر خلال فترة الاستراحة استعداد للموسم الجديد".

وأثبت ماهومز الذي توج بلقبه الثاني بأنه خير خليفة لأسطورة كرة القدم الأميركية توم برايدي الذي أحرز اللقب 7 مرات.

أما نجم إيغلز جايلن هورتس فقال بعد المباراة وبدا محبطا "أما أن تفوز أو تتعلم. أنا فخور بهذا الفريق. بطبيعة الحال، كان لدينا هدف نريد تحقيقه لكننا لم ننجح في ذلك".

وشهدت الاستراحة بين شوطي المباراة إحياء النجمة الشهيرة ريهانا حفلا غنائيا في أول ظهور لها منذ ست سنوات.

وعموما، يشارك ألمع نجوم الغناء في مباراة "سوبر بول" سنويا وسبق لليدي غاغا وبيونسيه ومادونا وبرينس ورولينغ ستونز أن أحيوا حفلات مماثلة في السنوات السابقة.

في ما يأتي سجل الفائزين بمباراة السوبر بول في السنوات العشر الأخيرة:

2023: كانساس سيتي تشيفس

2022: لوس أنجليس رامز

2021: تامبا باي بيوكانيرز

2020: كانساس سيتي تشيفس

2019: نيو إنغلاند باتريوتس

2018: فيلادلفيا إيغلز

2017: نيو إنغلاند باتريوتس

2016: دنفر برونكوس

2015: نيو إنغلاند باتريوتس

2014: سياتل سيهوكس