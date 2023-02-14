الحوثيون يحكمون على عارضة أزياء بالسجن 5 سنوات في الاستئناف

حكمت محكمة في صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون المقربون من إيران، على عارضة أزياء في اليمن بالسجن خمس سنوات في الاستئناف، وذكر محاميها الاثنين لفرانس برس أنها تعاقب بسبب مهنتها.

انتصار الحمادي التي تبلغ 21 عاما، اعتقلت في 20 شباط/فبراير 2021 في صنعاء أثناء توجهها مع صديقة لجلسة تصوير.

وفي عام 2022، حُكم على الشابتين في الدرجة الأولى بالسجن خمس سنوات بتهم "الزنى" و"الدعارة" و"تعاطي المخدرات"، وهي "اتهامات كاذبة ومساس بحريات النساء" وفقا لمحاميها ومنظمات غير حكومية.

وقال المحامي خالد الكمال إن "محكمة الاستئناف أكدت (الأحد) الحكم الابتدائي بالسجن خمس سنوات" بحق المرأتين، موضحا أنه يريد رفع القضية أمام المحكمة العليا.

وأضاف المحامي قوله: "كانت متفائلة وتأمل أن يكون الحكم في صالحها، وعندما علمت بالحكم صدمت ثم بدأت تبكي وتصرخ". وبحسب المحامي فإن الاتهامات لا تقوم على "أي دليل حقيقي". وحُكم على موكلته بحسب قوله فقط بسبب مهنتها.

كانت انتصار الحمادي تقوم بانتظام بجلسات تصوير لمصممي أزياء محليين غالبا غير محجبة، وتشارك متابعيها الصور على إنستغرام وفيسبوك. ولا يتحدث المتمردون علنا عن هذه القضية.

في حرب منذ عام 2014 ضد القوات الموالية للحكومة المدعومة من السعودية، سيطر الحوثيون على قسم كبير من أراضي اليمن حيث يفرضون قيودا صارمة على النساء.

وفي أيار/مايو 2021 دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري عن انتصار الحمادي قائلة إنها تعرضت "لسوء المعاملة" و"أُرغمت على الاعتراف بعدة جرائم" وعوقبت لمعارضتها القواعد الاجتماعية "الشديدة الذكورية". وكان اليمن يعد من البلدان الأكثر قسوة مع النساء، لكن الوضع تدهور أكثر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.