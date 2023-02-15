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النرويج

الاستخبارات النرويجية تحذر: روسيا نشرت سفناً تحمل أسلحة نووية في بحر البلطيق

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
مدمرة غواصات روسية
مدمرة غواصات روسية   -  حقوق النشر  AP Photo

زعم التقرير السنوي الذي تصدره الاستخبارات النرويجية بأن روسيا بدأت في نشر سفن محملة بأسلحة نووية في بحر البلطيق لأول مرة منذ 30 عاماً.

وقال التقرير: "الجزء الرئيسي من الإمكانيات النووية يقبع في الغواصات والسفن السطحية التابعة للأسطول الشمالي (الروسي)".

وأضاف التقرير بأن الاتحاد السوفييتي اعتاد نشر سفن نووية خلال عقود الحرب الباردة، إلا أنها المرة الأولى في تاريخ روسيا الاتحادية التي ينشر فيها الأسطول الشمالي تلك النوعية من السفن في بحر البلطيق.

وحذر التقرير من أن هذه السفن الروسية "تشكل تهديداً خاصاً للعديد من السيناريوهات العملياتية التي قد تشارك فيها الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (ناتو)".

ولم تستبعد الاستخبارات النرويجية إمكانية تصعيد حرب محلية في المنطقة إلى صراع عسكري أوسع قد يشمل الولايات المتحدة الأمريكية وناتو والنرويج.

كذلك قال التقرير إنه من المتوقع أن تستمر روسيا في تعزيز وتحديث قدرات ترسانتها النووي خلال الأعوام القادمة.