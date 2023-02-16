بن سلمان يطلق شركة جديدة لتغيير وجه الرياض بتكلفة 800 مليار دولار

أطلق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم الخميس شركة جديدة ستعمل على تنفيذ مشروع طموح لتطوير "داون تاون" في عاصمة المملكة، الرياض.

ويأتي المشروع الضخم، الذي ستنفذه شركة "المربع الجديد"، ضمن رؤية 2030 التي تسعى السعودية من خلالها إلى تنويع مصادر اقتصادها وسيتضمن مضاعفة مساحة الرياض وعدد سكانها بمجموع استثمارات قيمته 800 مليار دولار.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن المشروع الضخم سيشمل بناء متحف وجامعة للتكنولوجيا ومسرح متعدد الأغراض وأكثر من 80 وجهة ثقافية وترفيهية.

وسيقام المشروع على مساحة تصل إلى 19 كيلومتراً في شمال غرب الرياض ومن المقرر أن يتضمن إنشاء فنادق بسعة تسعة آلاف غرفة ومساكن لمئات الآلاف من الأشخاص.

وتسعى السعودية إلى الانتهاء من المشروع بحلول معرض إكسبو 2030 الذي تقدمت المملكة بطلب لاستضافته.

وطبقاً لوكالة الأنباء السعودية، يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي الشركة الجديدة التي أنشئت تماشياً مع "استراتيجية الصندوق الهادفة لإطلاق إمكانيات القطاعات الواعدة".

كما سيسهم المشروع في دعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال (48 مليار دولار)، واستحداث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بحسب واس.