تقارير: السعودية وقطر والملياردير راتكليف.. معركة محمومة وطاحنة على شراء مانشستر يونايتد

ذكر تقريران أمريكي وبريطاني أن مستثمرين قطريين وسعوديين يستعدون لتقديم عرضين لشراء نادي مانشستر يونايتد العريق، ووصفا المنافسة العالمية على شراء النادي الإنجليزي بـ"الحرب الشرسة".

وقال تقرير أمريكي نشرته شبكة بلومبرغ إن مستثمرين قطريين يستعدون لدفع حوالى 5 مليارات جنيه إسترليني (6 مليارات دولار) كعرض مبدئي بينما ذكرت صحيفة "ذي تلغراف" أن السعودية دخلت في السباق وأن مستثمرين سعوديين حضروا عرضهم الخاص أيضاً.

وقال تقرير لشبكة بلومبرغ نقلاً عن مقربين من الملف إن كونسورتيوم [تحالفاً] يضم حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، رئيس الوزراء السابق للبلاد والرئيس السابق لجهاز قطر للاستثمار، يضع اللمسات الأخيرة على مقترح للاستحواذ على النادي من عائلة غليزر الأمريكية.

وبحسب التقرير، فإن المداولات جارية حالياً ولكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن حجم الصفقة المالية التي ستعرض أو توقيت عرضها.

وكانت بلومبرغ نيوز أفادت سابقاً هذا الأسبوع أن جهاز قطر للاستثمار، وهو صندق ثروة سيادي، يساعد في الاستعدادات لتقديم عرض للنادي ويعمل على ذلك بالاشتراك مع مكاتب تابعة لأسرة آل ثاني.

أما على الجهة السعودية، قالت "ذي تلغراف" إن مستثمرين سعوديين من القطاع الخاص في الرياض بدأوا بإجراء استفسارات حيث يسعون إلى تقديم عرضهم لشراء النادي قبل الموعد النهائي [الجمعة] الذي حددته العائلة المالكة الحالية.

وأضاف التقرير أن أسرة غليزر تلقت بالفعل تفاصيل العرض ولكنها تحتفظ حتى الآن بكل خياراتها. ومن المرجح أن تتم صفقة بيع النادي بحلول نهاية نيسان-أبريل إذا سارت الأمور كما يجب بحسب الصحيفة.

ومن المرجح أن يواجه أي عرض قطري أو سعودي منافسة من الملياردير البريطاني جيم راتكليف، الذي يرغب هو الأخير في شراء النادي وقد حصل بالفعل على تمويل من البنوك بينها مجموعة غولدمان ساكس.

ومانشستر يونايتد أحد أعرق الأندية الإنجليزية والأوروبية وواحد من أكبر الأسماء في الرياضات العالمية. وكانت تكهنات أثيرت حول بيعه منذ الصيف الفائت مع صدور تقارير حول رغبة ملاّكه في أسرة غليزر على بيعه.