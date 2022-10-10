بعد استحواذ قطر على 21% من أسهم براغا.. تعرف على أبرز الملاك العرب لأندية أجنبية

أعلنت شركة قطر للاستثمارات الرياضية، مالكة نادي باريس سان جرمان الفرنسي، الإثنين، عن استحواذها على 21.67 بالمئة من نادي سبورتينغ براغا، ثالث الدوري البرتغالي لكرة القدم، في عملية قد تسمح لفريق العاصمة الفرنسية بامتلاك نادٍ توأم لتنمية براعمه الشابة.

قالت في بيان "أعلنت شركة قطر للاستثمارات الرياضية، المجموعة الاستثمارية وراء العديد من العلامات التجارية والشركات الرياضية الرائدة في العالم، عن اتفاقية توقيع بين أوليفيديسبورتوس بما خص استحواذها 21.67 في المئة من رأس مال نادي سبورتينغ براغا".

وأضاف النادي في بيان إلى البورصة "من المتوقع نقل الأسهم الخاضعة لاتفاقية الشراء في غضون 60 يوماً".

وفي بيان منفصل على موقعه الرسمي، رحّب النادي الواقع في شمال البرتغال "بحماس بدخول شركة قطر للاستثمارات الرياضية في حصته، وهو متأكد من أن القدرات والخبرة التي أظهرتها على المستوى الدولي، في مختلف المجالات، تشكل لسبورتننغ براغا قيمة مضافة والسماح بنمو العلامة التجارية وتوسعها العالمي".

من جهته، اعتبر القطري ناصر الخليفي رئيس الشركة ومالك باريس سان جرمان أن "البرتغال بلد تأسس على كرة القدم - وهو يضم من أكثر المشجعين حماسًا وأحد أفضل الأنظمة المختصة بالمواهب في العالم. يعتبر نادي سبورتنغ براغا مؤسّسة برتغالية مثالية، لها تاريخ فخور وطموح هائل وسمعة جيدة في التميز داخل وخارج الملعب".

أصبح سبورتنغ براغا ثاني نادٍ أوروبي ينضم إلى كنف باريس سان جرمان، بعد أويبن في الدرجة الأولى البلجيكية.

وأوضح الخليفي "لا ينتج عن هذه العملية أي تغيير في إدارة النادي، هناك ضمانة على الاستقلالية الكاملة لقرار مجلس الإدارة المٌعيّن بدعم من غالبية المساهمين".

ويأتي الاستحواذ كمؤشر جديد على رغبة المستثمرين الخليجيين في التوسع في شراء الأندية الأوروبية، وذلك بعد الصفقة الضخمة التي استحوذ بها صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد الذي ينافس بالدوري الإنجليزي الممتاز مقابل 300 مليون جنيه إسترليني العام الماضي.

كذلك أشارت العديد من التقارير الإعلامية الإيطالية إلى رغبة سابقة لدى الصندوق السعودي لشراء نادي إنتر ميلان وصيف بطل الدوري الإيطالي ولكن الصفقة تعثرت برغبة المستثمرين في بناء ملعب جديد يملكه النادي وليس السلطات المحلية للمدينة على غرار قوانين ملكية ملاعب الأندية في إيطاليا.

وينضم المستثمرون القطريون والسعوديون إلى شركة "City Group" التي تمتلكها مجموعة أبو ظبي المتحدة والتي قامت بالاستحواذ على العديدة من الأندية الأوروبية والعالمية أبرزها مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي.

وقام بتأسيس الشركة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الأخ الأصغر للرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان ويديرها الشيخ خلدون بن مبارك.

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في ملعب الاتحاد التابع لمانشستر سيتي ANDREW YATES/AFP

وتمتلك المجموعة أندية من بينها جيرونا في الدوري الدرجة الثانية الإسباني وباليرمو بدوري الدرجة الثانية الإيطالي وتروا بالدوري الدرجة الأولى الفرنسي وملبورن سيتي (أستراليا) ويوكوهاما إف. مارينوس (اليابان) ومونتفيديو سيتي (أوروغواي).

كذلك يملك رجل الأعمال والملياردير المصري ناصف ساويرس حصة 55% من أسهم نادي أستون فيلا الإنجليزي بالمشاركة مع الملياردير الأمريكي ويس إدنيس.

وتملك شركة "United World Group" المملوكة للأمير السعودي عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعودي حصص الأغلبية في أندية شيفيلد يونايتد بالدوري الدرجة الثانية في إنجلترا وبيرسخوت في الدرجة الثانية البلجيكية وشاتورو بالدرجة الثالثة في فرنسا.