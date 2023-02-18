اتهام الفكاهي الفرنسي بيير بالماد بالقتل غير العمد لتسببه بحادث مروري تحت تأثير الكوكايين

بعدما تسبب قبل أسبوع بحادث مروري مروع تحت تأثير تعاطي الكوكايين، وُجهت إلى الفكاهي الفرنسي بيير بالماد البالغ 54 عاماً، الجمعة تهمة القتل غير العمد وأودع رهن الإقامة الجبرية داخل داخل مركز لمعالجة المدمنين في أحد المستشفيات، وفق مصدر قضائي.

وتعتزم النيابة العامة في مولان قرب باريس، التي طلبت توقيفه موقتاً، الطعن بهذا القرار الذي اتخذه قاضي تحقيق، بإيداع بالماد رهن الإقامة الجبرية ووضع سوار إلكتروني على يده.

ومساء العاشر من شباط/فبراير الحالي، صدمت سيارة كان يقودها بيير بالماد مركبة أخرى كانت تسير في الاتجاه المقابل، على بعد حوالى خمسين كيلومتراً جنوبي باريس.

وأظهرت تحاليل مخبرية أن بالماد كان تحت تأثير الكوكايين عند حصول الحادثة التي تسببت في إصابات بالغة للركاب الثلاثة في المركبة الثانية، وهم رجل يبلغ 38 عاماً وابنه ذو السنوات الست وشقيقة زوجته البالغة 27 عاماً والتي كانت حاملاً في شهرها السابع لكنّها فقدت جنينها بسبب الحادث.

وكان الرجل وابنه لا يزالان في المستشفى الجمعة في غرفة الإنعاش بحالة حرجة، وفق المدعي العام في مولان.

كما تعرّض الفكاهي بيير بالماد إلى إصابة بالغة في هذه الحادثة.

"لا يتذكر شيئاً محدداً"

وقال مدعي عام مولان جان ميشال بورليس إن بالماد "أقر بأنه تعاطى الكوكايين ومخدرات اصطناعية قبل قيادة السيارة"، لكنه أشار إلى أنه "لا يتذكر شيئاً محدداً من ظروف الحادثة".

ومُنح رجلان، هما مغربي في سن 33 عاماً وفرنسي يبلغ 34 عاماً، كانا برفقة الفنان في السيارة وهربا من موقع الحادثة قبل وصول فرق الإغاثة، صفة الشاهد المساعد بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حال الخطر.

وأشار المدعي العام إلى أنهما "كانا قد تناولا أيضاً مواد مخدرة".

وكان بيير بالماد، المعروف على نطاق واسع في فرنسا، قد دين مرات عدة بتهمة تناول المخدرات. ووفق شقيقته إيلين بالماد، فإن الفنان يشعر "بالعار" بعد الحادثة ويبدي استعداداً لتحمل "تبعات أفعاله".

وتتسبب المخدرات بحوالى 20% من الوفيات في الحوادث المرورية في فرنسا كل عام.