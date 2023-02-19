الاتحاد الإفريقي يعلن اعتزامه تنظيم مؤتمر بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا

كشف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد لوكالة فرانس برس الأحد أن المنظمة القاريّة ستنظم مؤتمرا بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا، في أحدث محاولة لإعادة الاستقرار إلى البلد الذي مزقته النزاعات.

وقال إثر مؤتمر صحافي اختتمت به قمة الاتحاد الإفريقي التي استمرت يومين، "لقد التقينا مع مختلف الأطراف ونحن في صدد العمل معهم لتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر الوطني" الذي سيلتئم "برعاية لجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الإفريقي" يترأسها الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو.

وتعاني ليبيا انقسامات بين الشرق والغرب فضلا عن تدخلات أجنبية.

وتتنازع حكومتان السلطة راهنا: الأولى مقرها في طرابلس وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في مدينة سرت (وسط). ويسيطر المشير خليفة حفتر على شرق البلاد وقسم من جنوبها.

وكان مقررا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2021، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات حول الأساس الدستوري للانتخابات ووجود مرشحين مثيرين للجدل.

وأضاف فقي محمد أن "اجتماعا تحضيريا عقد قبل بضعة أسابيع في طرابلس"، موضحا أنه "تم طلب مغادرة المرتزقة (...) ينبغي بالضرورة أن يتحاور الليبيون. اعتقد أنه شرط مسبق للمضي نحو انتخابات في بلد هادئ".