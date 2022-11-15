فيديو: قادة الاتحاد الأوروبي يلتقون نظرائهم بالاتحاد الإفريقي في قمة العشرين

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء قادة الاتحاد الإفريقي على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية.

وشارك في اللقاء المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس السنغال ماكي سال ووزير المالية الرواندي ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته ضمن آخرين.

ويجتمع زعماء مجموعة العشرين في بالي وسط ارتفاع معدلات التضخم التي تفاقمت جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، ما دفع بملايين آخرين إلى حافة الفقر والعديد من الدول نحو الركود.

وتأمل الدول الغربية في أن تقرّب الرياح الاقتصادية غير المواتية التي تولدت عن الحرب بين دول المجموعة التي على الرغم من حذرها بشأن إدانة روسيا إلا أنها تشعر بقلق عميق حيال ارتفاع الأسعار.

وأشار الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الى أن تكتل الاقتصادات الكبرى في العالم يجب أن ينجح في معالجة أزمات العالم الأكثر إلحاحا.