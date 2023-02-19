ماكرون يرغب بهزيمة روسيا في أوكرانيا.. وموسكو تذكره بمصير نابليون على أراضيها

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رئيس الشيشان: أخطط يوما لتأسيس شركتي العسكرية الخاصة

قال رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية يوم الأحد إنه يخطط يوما لتأسيس شركته العسكرية الخاصة على غرار مجموعة فاغنر التابعة ليفغيني بريغوغين.

وأثار تواجد فاغنر ومجموعات مرتزقة أخرى خارج إطارات القيادة العسكرية التقليدية لروسيا والحقبة السوفيتية مخاوف بين الدبلوماسيين من أن مثل هذه المجموعات ربما تشكل يوما ما تهديدا للاستقرار في روسيا.

AP

وكتب قديروف على تيليغرام أن فاجنر التي تقاتل إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا حققت "نتائج رائعة" وأن الشركات العسكرية الخاصة ضرورية.

وأضاف قديروف "عندما تكتمل خدمتي للدولة، أخطط جديا لمنافسة أخي العزيز يفغيني بريغوغين وتأسيس شركة عسكرية خاصة. وأظن أن الأمر سيكون ناجحا".