ميلوني تؤكّد من كييف أنّ دعم إيطاليا لأوكرانيا "لن يضعف" وزيلينسكي يشن هجوما على برلوسكوني

ميلوني تؤكّد من كييف أنّ دعم إيطاليا لأوكرانيا "لن يضعف" وزيلينسكي يشن هجوما على برلوسكونيمحادثة
شنّ الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي هجوماً عنيفاً على رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني الذي تربطه صداقة شخصية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال زيلينسكي إنّ "برلوسكوني لم يتعرّض منزله على الإطلاق للقصف بشكل يومي، على ما أعتقد. والحمد لله أنّ شريكه الروسي لم يدخل حديقته بدبابة، ولم يدمّر عائلته وأصدقاءه".
من جهتها أكّدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال زيارة إلى كييف الثلاثاء أنّ دعم بلادها لأوكرانيا في التصدّي للغزو الروسي "لن يضعف" على الرّغم من وجود خلافات داخل الائتلاف الحاكم في روما بشأن هذه المسألة.
وفي معرض حديثها عن إمكانية إرسال شحنات أسلحة إضافية إلى كييف، قالت ميلوني إنّ روما "تركّز على أنظمة الدفاع الجوي" التي سبق وأن وعدت بالاشتراك مع باريس بتزويد الجيش الأوكراني بها.
أمّا بالنسبة إلى مطلب زيلينسكي تزويد قواته طائرات مقاتلة، فقالت ميلوني إنّ هذا الأمر بحاجة إلى "قرار يُتّخذ مع الشركاء الدوليين".
اوكرانيا وحلفاؤها يسعون للحصول على أكبر دعم ممكن في الأمم المتحدة
تبدأ الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء اجتماعا في ذكرى الغزو الروسي لأوكرانيا وتأمل كييف وحلفاؤها خلاله في حشد أكبر دعم لقرار يدعو إلى سلام "عادل ودائم".
وقدمت حوالي ستين دولة مشروع القرار الذي "يؤكد ضرورة التوصل في أقرب المهل إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وسيطرح النص للتصويت في نهاية المناقشات التي ستبدأ عند الساعة 15,00 (20,00 ت غ) وتستمر حتى يوم الخميس على الأقل. وعلى غرار قرارات سابقة، يؤكد النص من جديد "التمسك" ب"وحدة أوكرانيا وسلامة أراضيها"، و"يطالب" بالانسحاب الفوري للقوات الروسية. كذلك، يدعو إلى "وقف القتال".
لكنه لا يشير إلى خطة السلام المكونة من عشر نقاط التي قدمها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تشرين الثاني/نوفمبر.
بايدن يسعى لطمأنة قادة أوروبا الشرقية في مواجهة بوتين
يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء في وارسو تسعة من قادة أوروبا الشرقية والوسطى بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ليؤكد دعم واشنطن "الراسخ" لهم غداة خطاب ناري لفلاديمير بوتين.
Thank you, President Duda and to the people of Poland. Your generosity and willingness to open your hearts and homes to the people of Ukraine, it's extraordinary. pic.twitter.com/Abt90vv3ad— President Biden (@POTUS) February 22, 2023
وأوضح البيت الأبيض في بيان أن بايدن "سيلتقي قادة بوخارست 9 (بي 9) مجموعة أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تقع على جناحه الشرقي بحضور الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ لإعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة الراسخ لأمن الحلف".
Russia is paying the price for its abuses in Ukraine.— President Biden (@POTUS) February 22, 2023
We imposed the largest sanctions ever on a major economy – and we’ll be announcing more this week.
We will hold those responsible for this war accountable – and seek justice for crimes against humanity.
Russia is paying the price for its abuses in Ukraine.
We imposed the largest sanctions ever on a major economy – and we’ll be announcing more this week.
We will hold those responsible for this war accountable – and seek justice for crimes against humanity.
ميلوني تؤكّد من كييف أنّ دعم إيطاليا لأوكرانيا "لن يضعف"
أكّدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال زيارة إلى كييف الثلاثاء أنّ دعم بلادها لأوكرانيا في التصدّي للغزو الروسي "لن يضعف" على الرّغم من وجود خلافات داخل الائتلاف الحاكم في روما بشأن هذه المسألة.
وقالت ميلوني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لقد أردت (المجيء إلى كييف) لإعادة التأكيد على دعم إيطاليا الكامل لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي، وللتأكيد مجدّداً على أنّ لا نيّة لإيطاليا بأن يضعف" هذا الدعم.
وخلال زيارتها إلى أوكرانيا توقفت ميلوني خصوصاً في مدينتي بوتشا وإربين اللتين ارتُكبت فيهما مجازر في ربيع 2022 حين كانتا تحت الاحتلال الروسي.
Kiev, dichiarazioni congiunte alla stampa con il Presidente @ZelenskyyUahttps://t.co/UzIbUUlKkd— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 21, 2023
أوكرانيا تأمل أن يزورها ماكرون الشهر المقبل
أعربت أوكرانيا الثلاثاء على لسان سفيرها في باريس عن أملها في أن يزورها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في آذار/مارس المقبل.
وغداة الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي جو بايدن إلى كييف الإثنين، أكّد السفير الأوكراني في فرنسا أوميلشينكو فاديم عبر أثير إذاعة "إر تي إل" أنّ الدعوة الموجّهة لماكرون لزيارة كييف "لا تزال قائمة بالطبع".
وأضاف "للأسف لم يتمكّن (ماكرون) من المجيء" إلى كييف مع قرب حلول الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأضاف "نأمل أن تتمّ هذه الزيارة على الأرجح في آذار/مارس".
وفي حزيران/يونيو الفائت أجرى ماكرون أول زيارة له إلى كييف منذ بدء الحرب.
فرنسا تراقب "أنشطة" شركات صينية قد تساعد روسيا في حربها في أوكرانيا
أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية أنّ بلادها تراقب أنشطة شركات صينية يحتمل أن تقدّم مساعدة لروسيا في حربها في أوكرانيا، وذلك في وقت يثير فيه التقارب بين موسكو وبكين قلقاً متزايدا لدى دول الغرب.
ولدى سؤالها عن شراكة استراتيجية محتملة بين الصين وروسيا قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في تصريحات لشبكة فرانس 5 "هناك شركات صينية خاصة نراقب أنشطتها من كثب".
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكّد في نهاية الأسبوع الماضي في تصريحات لشبكة "سي بي اس" الإخبارية أنّ شركات صينية تقّدم "مساعدة غير فتّاكة" لروسيا لدعمها في حربها على أوكرانيا.
رومانيا تأمر بإغلاق المركز الثقافي الروسي لممارسته "الدعاية"
أمهلت رومانيا الثلاثاء روسيا حتى الصيف لإغلاق المركز الثقافي الروسي في بوخارست بدعوى تحوّله منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا إلى أداة "دعائية" لموسكو.
وقالت وزارة الخارجية الرومانية في بيان إنّ "المعهد يشوّه عمداً الواقع والتاريخ في صفوف الرأي العام الروماني".
وأضافت أنّ "هذه الدعاية ذات الأبعاد الجديدة اتّخذت منحى خطراً للغاية منذ شنّت روسيا الاتّحادية حربها العدوانية ضدّ أوكرانيا" في 24 شباط/فبراير 2022.