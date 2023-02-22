ميلوني تؤكّد من كييف أنّ دعم إيطاليا لأوكرانيا "لن يضعف" وزيلينسكي يشن هجوما على برلوسكوني

شنّ الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي هجوماً عنيفاً على رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني الذي تربطه صداقة شخصية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي إنّ "برلوسكوني لم يتعرّض منزله على الإطلاق للقصف بشكل يومي، على ما أعتقد. والحمد لله أنّ شريكه الروسي لم يدخل حديقته بدبابة، ولم يدمّر عائلته وأصدقاءه".

من جهتها أكّدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال زيارة إلى كييف الثلاثاء أنّ دعم بلادها لأوكرانيا في التصدّي للغزو الروسي "لن يضعف" على الرّغم من وجود خلافات داخل الائتلاف الحاكم في روما بشأن هذه المسألة.

وفي معرض حديثها عن إمكانية إرسال شحنات أسلحة إضافية إلى كييف، قالت ميلوني إنّ روما "تركّز على أنظمة الدفاع الجوي" التي سبق وأن وعدت بالاشتراك مع باريس بتزويد الجيش الأوكراني بها.

أمّا بالنسبة إلى مطلب زيلينسكي تزويد قواته طائرات مقاتلة، فقالت ميلوني إنّ هذا الأمر بحاجة إلى "قرار يُتّخذ مع الشركاء الدوليين".