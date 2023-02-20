لندن تستدعي القائم بالأعمال الإيراني بعد تهديدات لتلفزيون إيراني مستقل

تم استدعاء كبير الدبلوماسيين الإيرانيين المتمركزين في لندن إلى وزارة الخارجية البريطانية يوم الإثنين للاحتجاج على "التهديدات الخطيرة" التي أدت إلى إغلاق استوديوهات لندن لمحطة تلفزيون إيران إنترناشيونال.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن استقبال القائم بالأعمال مهدي حسيني متين في وزارة الخارجية بسبب "تهديدات خطيرة ضد صحفيين يعيشون في المملكة المتحدة".

تشهد إيران تظاهرات منذ وفاة الشابة (22 عاماً) بعد أيام من توقيفها في 16 أيلول/سبتمبر بزعم انتهاكها قواعد لباس المرأة الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وتقول السلطات إن مئات الأشخاص، بينهم أفراد من قوات الأمن، قتلوا فيما أوقف آلاف خلال ما تصفه بـ"أعمال الشغب" التي يحرّض عليها "أعداء" طهران.

وتقدّر منظمات حقوقية أن نحو 80 صحافياً أوقفوا منذ اندلاع الاضطرابات.