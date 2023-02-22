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تركيا

شاهد: استمرار عمليات البحث والإنقاذ بعد الهزات المدمرة في تركيا

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بقلم:  يورونيوز
الدمار الذي خلفه الزلزال جنوب تركيا، 22 فبراير ، 2023.
الدمار الذي خلفه الزلزال جنوب تركيا، 22 فبراير ، 2023.   -  حقوق النشر  Emrah Gurel/AP

استمرت جهود البحث والإنقاذ في تركيا يوم الأربعاء بعد زلزال مميت وقع ليل أمس بقوة 6.4 درجات ضرب البلاد وسوريا المجاورة.

 ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على سلم ريختر منطقة دفنة في هاتاي التركية، وتجاوز عدد الهزات الارتدادية بعد هذا الزلزال الـ 190 هزة.

ويتعامل الناجون من الزلزال الذي هز تركيا وسوريا قبل 15 يوماً وأودى بحياة عشرات الآلاف وتشريد مئات الآلاف وتضرر الملايين، يتعاملون مع مزيد من الصدمات والخسائر بعد الزلزال الجديد الذي هز المنطقة.

وأظهرت صور من كهرمان مرعش وهاتاي في تركيا يوم الأربعاء استمرار الجهود والبحث.

المصادر الإضافية • أ ب