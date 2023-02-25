هزة أرضية بقوة 5.5 درجة تضرب وسط تركيا.. و50 ألف قتيل على الأقل هم ضحايا زلزال الاثنين الأسود

قال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل إن هزة أرضية بقوة 5.5 درجة ضربت وسط تركيا يوم السبت، وذكر المركز أن الزلزال الجديد وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وكان زلزال آخر بقوة 4.2 قد ضرب مدينة كهرمان مرعش التركية التي كانت كانت مركز الزلزال المدمر حدث في 6 شباط/ فبراي.

وجاء في أحدث بيانات لهيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) مساء الجمعة أن عدد قتلى الزلازل في تركيا ارتفع إلى 44218 شخصا.

وأدى الزلزال الذي وقع في السادس من فبراير/ شباط الجاري إلى انهيار أو الإضرار بشدة بأكثر من 160 ألف مبنى ضمت 520 ألف شقة. وأودى الزلزال بحياة عشرات الآلاف في تركيا وسوريا المجاورة.

ومع ارتفاع حصيلة القتلى المعلن عنها في سوريا إلى 5914، ارتفع إجمالي عدد القتلى في البلدين إلى أكثر من 50 ألفا.