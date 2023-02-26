بوتين: يجب الأخذ بالاعتبار قدرات حلف الناتو النووية.. والحرب في أوكرانيا تستهدف بقاء روسيا

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بيلاروس: لدينا 1.5 مليون شخص جاهزون للقتال خارج صفوف الجيش

قال مسؤول رفيع المستوى في بيلاروس إن الدولة الصغيرة المتحالفة مع موسكو والمجاورة لأوكرانيا لديها ما يصل إلى 1.5 مليون فرد جاهزين للقتال خارج قواتها المسلحة.

ويدعم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو نظيره الروسي فلاديمير بوتين في حربه على أوكرانيا المستمرة منذ عام حيث سمح له بغزو أوكرانيا انطلاقا من أراضي بلاده وتدريب قوات حُشدت مؤخرا داخل بيلاروس.

وكان لوكاشينكو أمر هذا الشهر بتشكيل قوة دفاع برية جديدة تضم متطوعين ويصل قوامها إلى 150 ألفا. وأكد أن جيش بلاده لن يحارب إلا إذا هوجمت بيلاروس.

ونسبت وكالة بيلتا للأنباء إلى سكرتير مجلس الأمن في مينسك ألكسندر فولفوفيتش قوله يوم السبت "ستصل بنية التنظيمات، وليس القوات المسلحة، إلى 1.5 مليون شخص في حالة إعلان الأحكام العرفية ووضع الاقتصاد في حالة الحرب".

ويبلغ تعداد بيلاروس (روسيا البيضاء) حوالي 9.3 مليون نسمة. وذكر تقرير التوازن العسكري الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن قوام الجيش فيها يصل إلى حوالي 48 ألف جندي وقرابة 12 ألف جندي في حرس الحدود.