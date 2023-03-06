أنباء عن انسحاب محدود للجيش الأوكراني من بخموت وشويغو يزور ماريوبول التي دام حصارها شهوراً

أنباء عن انسحاب محدود للجيش الأوكراني من بخموت وشويغو يزور ماريوبول التي دام حصارها شهوراًمحادثة
أبرز المستجدات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا:
المعهد الأمريكي لدراسة الحرب: القوات الأوكرانية قد تكون بدأت تنفيذ انسحاب محدود من بخموت
قال المعهد الأمريكي لدراسة الحرب إن القوات الأوكرانية قد تكون بدأت حقاً عملية "انسحاب محدودة" من مدينة بخموت في الدونباس، حيث تقاتل قوات مجموعة فاغنر لتطويقها بشكل كامل منذ أسابيع.
ومع أن المعهد الذي يتابع الحرب منذ أيامها الأولى يقول إنه لا يزال من الباكر معرفة جميع المخطاطات الأوكرانية، فهو يرجح أن تكون قوات الجيش الأوكراني بصدد تنفيذ انسحاب بطيء يستهدف استنزاف القوات الروسية المهاجمة.
ويستبعد المعهد أن تتمكن القوات الروسية من احتلال المدينة بسرعة، خصوصاً وأن الاشتباكات في المدن صعبة وهذا ما ثبت في أماكن أخرى خلال الحرب أبرزها مدينة ماريوبول الجنوبية على بحر آزوف.
NEW: Tonight's abbreviated campaign update on #Russia's invasion of #Ukraine from @TheStudyofWar & @criticalthreats analyzes the ongoing Battle for #Bakhmut and Russian prospects for further offensive efforts.— ISW (@TheStudyofWar) March 6, 2023
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انتهاء الإنذارات من ضربات جوية التي أعلنتها السلطات الأوكرانية في وقت سابق الإثنين
شويغو في ماريوبول
زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو منطقة "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا لتفقّد أعمال إعادة الإعمار في ماريوبول في منطقة دونباس، حسبما أفاد الجيش الروسي في بيان الإثنين.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الروسي السبت إجراء عملية تفتيش بقيادة شويغو في "مركز قيادة" على الجبهة في شرق أوكرانيا، في حين تشتدّ المعركة للسيطرة على مدينة باخموت.
وقال البيان، الذي لم يحدّد موعد هذه الزيارة، "في إطار رحلة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة" تفقّد شويغو مواقع البنية التحتية التي أعيد بناؤها وكذلك ورش بناء جديدة في ماريوبول.
وأضاف البيان أنّ شويغو زار في ماريوبول مركزاً طبياً، ومركزاً للإغاثة وحيّاً سكنيّاً جديداً يضم اثني عشر مبنى، مشيراً إلى أن تقريراً قُدّم للوزير بشأن إنشاء مدارس في هذه المدينة الساحلية، التي حوصرت لعدّة أشهر قبل أن تسقط في أيار/مايو الماضي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تقريرًا آخر قُدّم لشويغو بشأن بناء قناة مائية رئيسية من المفترض أن تربط "جمهورية دونيتسك الشعبية" الواقعة في شرق أوكرانيا بمنطقة روستوف الروسية.
وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تتواصل فيه معارك عنيفة للسيطرة على مدينة باخموت الواقعة في منطقة دونيتسك، والتي ترتدي أهمية استراتيجية محدودة لكنها تحوّلت إلى رمز إذ كان المعسكرَان يتواجهان فيها منذ أشهر.
وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر، قام شويغو بزيارتين من هذا النوع إلى منطقة "العملية الروسية الخاصة" في أوكرانيا.
أشار ترامب إلى أن هناك "انسجاماً كبيراً" بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأكد أن الأخير سيستمع إليه.
إنذار من ضربات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا
Air raid sirens all across Ukraine pic.twitter.com/1VEXZRGjBh— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 6, 2023
قالت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو زار مدينة ماريوبول الواقعة على ساحل بحر آزوف التي استولت عليها القوات الروسية العام الماضي بعد حصار استمر لشهور.
الجيش الروسي يجدّد دبابات سوفياتية عمرها 60 عاماً تقريباً
قالت وزارة الدفاع البريطانية في نشرتها اليومية حول الحرب في أوكرانيا إن الجيش الروسي يعيد تسليح قواته بدبابات تي-62 سوفياتية الصنع، التي أدخلت الخدمة العسكرية عام 1954.
ولدى روسيا آلاف الدبابات المتروكة في مستودعات [وأحياناً في الهواء الطلق] كإرث عسكري من الاتحاد السوفياتي.
وقالت الوزارة البريطانية إن هناك "احتمالاً واقعياً" بأن يتم تزويد الجيش بتلك الدبابات التي يبلغ عمرها 60 عاماً خصوصاً جيش دبابات الحرس الأول [كتيبة دبابات تابعة للقوات البرية في الجيش الروسي]، والذي كان من المتوقع أن يتلقى الجيل الأحدث من دبابة القتال الرئيسية أرماتا من عام 2021.
وقالت الوزارة إنه تم سحب ما يقرب من 800 دبابة من هذا النوع منذ عام 2022 وتم تعديلها للاستخدام في النزاع ولكنها لا تزال تفتقد إلى ميزات ضرورية حالياً أبرزها الدروع التفاعلية المتفجرة التي تؤمن درعاً لها.