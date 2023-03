أنباء عن انسحاب محدود للجيش الأوكراني من بخموت وشويغو يزور ماريوبول التي دام حصارها شهوراً

قال المعهد الأمريكي لدراسة الحرب إن القوات الأوكرانية قد تكون بدأت حقاً عملية "انسحاب محدودة" من مدينة بخموت في الدونباس، حيث تقاتل قوات مجموعة فاغنر لتطويقها بشكل كامل منذ أسابيع.

ومع أن المعهد الذي يتابع الحرب منذ أيامها الأولى يقول إنه لا يزال من الباكر معرفة جميع المخطاطات الأوكرانية، فهو يرجح أن تكون قوات الجيش الأوكراني بصدد تنفيذ انسحاب بطيء يستهدف استنزاف القوات الروسية المهاجمة.

ويستبعد المعهد أن تتمكن القوات الروسية من احتلال المدينة بسرعة، خصوصاً وأن الاشتباكات في المدن صعبة وهذا ما ثبت في أماكن أخرى خلال الحرب أبرزها مدينة ماريوبول الجنوبية على بحر آزوف.

NEW: Tonight's abbreviated campaign update on #Russia's invasion of #Ukraine from @TheStudyofWar & @criticalthreats analyzes the ongoing Battle for #Bakhmut and Russian prospects for further offensive efforts.



