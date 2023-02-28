السلطات الفرنسية تصادر مئات الكيلوغرامات من الكوكايين التي تركت على أحد شواطئ البلاد

اعلن مصدر قضائي أن السلطات الفرنسية صادرت مئات الكيلوغرامات من الكوكايين على شاطئ في شمال فرنسا.

وقال بيار إيف مارو، مدعي عام مدينة شيربور القريبة من شاطئ ريفي حيث عُثر على المخدرات، الاثنين لصحافيين إن "فحوصاً أولى" أجريت على "حوالى ثلاثين كيساً مضبوطاً أثبتت احتواءها على الكوكايين".

وأشار إلى أن عمليات الوزن كشفت "في هذه المرحلة وجود ما بين 700 و 800 كيلوغرام" من هذه المخدرات التي ضُبطت في طرود عُثر عليها الأحد على الساحل.

وسبق أن عُثر في أوقات سابقة على كوكايين على السواحل الفرنسية.

ففي نهاية عام 2019، وصلت حُزم تحتوي على ما مجموعه 1600 كيلوغرام من الكوكايين، على شواطئ تقع بين منطقتي سان جان دو لوز في الجنوب الغربي وكاماريه في الشمال الغربي.

وأخيراً، في نهاية أيار/مايو 2022، عُثر على حزم كوكايين يصل وزنها إلى 21 كيلوغراماً، على شاطئ في بيرك في شمال فرنسا.