الذهب يواصل الصعود مع تراجع الدولار ومخاوف أسعار الفائدة تحد من المكاسب

واصلت أسعار الذهب الصعود للجلسة الثالثة يوم الأربعاء مع تراجع الدولار، ومع ذلك تسببت المخاوف من زيادات أسعار الفائدة الأمريكية على خلفية التضخم المرتفع على مستوى العالم في كبح المكاسب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1831.43 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0536 بتوقيت جرينتش. كما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 1838.90 دولار.

وسجل المعدن النفيس في فبراير شباط أسوأ شهر له منذ يونيو حزيران 2021 بعد سلسلة من البيانات الأمريكية التي أشارت إلى مرونة الاقتصاد وزيادة عدد الوظائف المتاحة في سوق العمل، مما أثار المخاوف من أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية في متناول المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 21.09 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 955.89 دولار وكذلك ارتفع البلاديوم اثنين بالمئة إلى 1445.03 دولار.