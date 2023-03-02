بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي يخصص مليار يورو لتزويد أوكرانيا بذخيرة للمدافع

يخطط الاتحاد الأوروبي لتخصيص مليار يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وبالتحديد من أجل تزويد بالذخائر، حسب مسودّة وثيقة اطّلع عليها موقع بوليتيكو الإخباري. وحسب الموقع، يتعلق الأمر بذخائر لمدفعيات من عيار 155 ملم.

وحسب بوليتيكو، فإن هذه الوثيقة قد أصدرتها الجهة المسؤولة عن الخدمات الدبلوماسية داخل التكتّل، وكذلك المفوضية ووكالة الدفاع الأوروبيين.

زيادة في التمويل

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، يدعم التكتل الحليفة أوكرانيا عسكريا من خلال ميزانية خاصة في صندوق يدعى "تسهيلات السلام الأوروبية"، وذلك لتعويض الدول الأعضاء التي تمنح الأسلحة لأوكرانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع ميزانية الصندوق بمقدار ملياري يورو لعام 2023، ما يعني أن نصف هذه الزيادة ستكون مركزة على تزويد الجيش الأوكراني بذخيرة المدافع.

قذائف لمدافع هويتزر من عيار 155 في طريقها من قاعدة عسكرية في ولاية ديلاوار الأمريكية متوجهة إلى أوكرانيا AP Photo

وتتحدث الوثيقة التي وصلت لبوليتيكو عن سعي الاتحاد الأوروبي إلى تسريع وتعزيز عملية تصنيع الذخيرة، نظرا للاستهلاك المرتفع لهذه المواد خلال القتال الدائر في أوكرانيا.

ومن أجل تسريع العملية، تقترح الوثيقة أن تتم "إزالة عنق الزجاجة ضمن عملية الإنتاج في الاتحاد الأوروبي"، وكذلك تسهيل التعاون بين الشركات المعنية وتعزيز الجهود المشتركة في هذا القطاع من أجل ضمان توفر الذخيرة وتزويد أوكرانيا بها.

وتضيف بوليتيكو أن وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيناقشون هذه المسودة في اجتماع غير رسمي في ستوكهولهم الأسبوع القادم، على أن تتم الموافقة عليها من قبل وزراء دفاع وخارجية دول التكتل رسميا في العشرين من هذا الشهر، وأن يعطي رؤساء حكومات وقادة دول الاتحاد الضوء الأخضر النهائي في آخره.