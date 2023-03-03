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الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس جو بايدن خضع في فبراير لعملية جراحية ناجحة لاستئصال ورم سرطاني في الجلد

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بقلم:  Euronews
الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن   -  حقوق النشر  Susan Walsh/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

أفاد البيت الأبيض يوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد خضع لعملية جراحية في 16 فبراير لإصابة جلدية في صدره تبين أنها سرطانية وانتهت  بنجاح.

وهذا الورم السرطاني الذي اكتشف وأزيل خلال فحص طبي روتيني للرئيس الأميركي في 16 شباط/فبراير، هو ذات طبيعة "لا تميل إلى الانتشار أو التسبب في انبثاق نقائل سرطانية" وفق ما أوضح الطبيب كيفن أوكونر في تقرير نشره البيت الأبيض، مضيفا أنه "لم يكن هناك حاجة إلى مزيد من العلاج".

وأوضح أن هذا يميزه عن الأشكال "الأكثر خطورة" لسرطان الجلد.

وأشار أوكونور إلى أن المكان الذي أزيل منه الورم "التأم جيدا".

وبعد الزيارة الطبية في 16 شباط/فبراير، ذكّر الطبيب أن جو بايدن "أمضى الكثير من الوقت في الشمس خلال شبابه" وأنه سبق له، قبل أن يصبح رئيسا، أن خضع لعمليات لإزالة أورام سرطانية.

وخلص في ذلك الوقت إلى أن بايدن الذي ينوي الترشح لولاية ثانية في انتخابات 2024 "يتمتع بصحة جيدة" و"مؤهل" لتأدية مهامه.