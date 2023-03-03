دولة عربية تحتل المرتبة الأولى.. ما هي أقوى جوازات السفر لعام 2023؟

مع اقتراب فصل الصيف، بدأ محبو السفر والمغامرات بالبحث عن وجهات سياحية لتمضية العطل المرتقبة. إلا أن عائقًا واحدًا قد يحول دون ذلك، وهو القيود الموضوعة من قبل بعض البلدان للدخول إليها.

من هنا، نشر موقع "passport index" المتخصص بتقييم جوازات السفر تقريرًا جديدًا حول القيود المفروضة على الحدود، واصفًا الدول التي تقلل من هذه الشروط بأنها "أكثر ترحيباً" من غيرها.

ما هي الدولة الأكثر ترحيباً بالسياح؟

في المرتبة الأولى من التصنيف الجديد، وُضعت 21 دولة من حيث السماح لأكبر عدد من مواطني الدول بالدخول إلى أراضيها.

هذه الدول هي: أنغولا، بوليفيا، بوروندي، كمبوديا، جزر القمر، ساحل العاج، جيبوتي، إثيوبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغابون، غينيا، غينيا بيساو، ملاوي، جزر المالديف، ميكرونيزيا، نيجيريا، رواندا، الصومال، جنوب السودان، تيمور – ليشتي، وتوفالو. وترحب هذه الدول بالمسافرين من 198 دولة بدون تأشيرة أو إصدار تأشيرة عند الوصول.

في الطرف الآخر، احتلت أفغانستان وكوريا الشمالية وتركمانستان المرتبة 83 والأخيرة، حيث لا تسمح بالسفر إليها بدون تأشيرة.

احتلت الإمارات المرتبة الأولى من حيث قوة جواز السفر passport index

ما هي الدولة الأوروبية الأكثر ترحيباً؟

في أوروبا، الدولة الأكثر ترحيبًا هي أرمينيا، التي تسمح للمسافرين من 135 دولة حول العالم بالوصول إليها دون تأشيرة، ما يضعها في المرتبة 26.

وتأتي كوسوفو بعدها، وهي تسمح بدخول مواطني 109 دول دون تأشيرة، بينما تقدم مولدوفا هذا الترحيب لـ103 دولة.

في المقابل، تُعتبر معظم الدول الأوروبية أكثر صرامة قليلاً، حيث تقدم حق السفر إليها بدون تأشيرة إلى 92 دولة.

ما هي الدول التي تمتلك أقوى جوازات السفر؟

من جهة أخرى، يشتهر مؤشر جوازات السفر العالمي بتصنيفه لأقوى جوازات السفر في العالم.

ويمكن لحاملي جوازات السفر الإماراتية السفر بدون تأشيرة إلى 180 دولة، ما يضعها في المرتبة الأولى عالميًا.

في المقابل، احتل جواز سفر أفغانستان المرتبة الأخيرة، إذ يسمح بالدخول إلى 38 دولة فقط من دون تأشيرة.