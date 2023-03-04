مقتل ما لا يقل عن 9 في عواصف في جنوب الولايات المتحدة

أعلنت السلطات الأمريكية أن ما لا يقل عن 9 أشخاص لقوا حتفهم، كما انقطعت الكهرباء عن الملايين، بسبب العواصف التي أدت إلى أعاصير وأمطار غزيرة عبر مناطق بجنوب الولايات المتحدة يوم الجمعة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن العاصفة القوية تحركت إلى الشمال الشرقي وستتسبب في تساقط ثلوج كثيفة من جنوب شرق ولاية ميشيغان إلى ولاية نيويورك.

وقد تشهد مناطق من وسط نيويورك وجنوب نيو إنغلاند تساقط ثلوج يزيد منسوبها عن 30 سنتيمتراً بحلول ظهر اليوم السبت.

وقال حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير إن إعصارين على الأقل نجما عن العاصفة اجتاحا المنطقة الغربية من ولايته يوم الجمعة.

انقطعت الكهرباء عن الملايين بسبب العاصفة Darren Calabrese/The Canadian Press

وأوضح على مواقع التواصل الاجتماعي أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في الطقس السيئ، ولكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

وقال مكتب الطب الشرعي في مقاطعة فاييت بولاية كنتاكي إن شخصاً رابعاً لقي حتفه جراء العاصفة، وهي امرأة توفيت عندما سقطت شجرة على السيارة التي كانت بداخلها.

وإلى جانب الأعاصير، قال بشير إن العواصف الرعدية في كنتاكي أثارت رياحاً بسرعة 128.75 كيلومتر في الساعة.

من جهتها، قالت حاكمة ولاية ألاباما كاي آيفي على مواقع التواصل الاجتماعي إن ما لا يقل عن 3 أشخاص لقوا حتفهم في العاصفة في الولاية، رغم أنها لم تذكر تفاصيل.

وتوفي رجل في ولاية أركنسو عندما جرفته مياه الفيضانات في نهر ارتفع منسوب مياهه، وذلك حسبما قالت إدارة شرطة مقاطعة سكوت بالولاية.

وقال حاكم ولاية مسيسيبي تيت ريفز على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة إن عواصف ليلية أثارت رياحاً عاتية أدت إلى وفاة شخص على الرغم من أنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وقالت بيانات باور أوتيدج.كوم إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 1.4 مليون منزل وشركة في الولايات التي تأثرت بالعاصفة.